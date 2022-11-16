https://sputnikarabic.ae/20221116/ليتوانيا-تدعم-فكرة-نشر-منظومات-دفاع-جوي-على-الحدود-البولندية-الأوكرانية--1070233602.html
ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية
ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية
أعلن الرئيس الليتواني أن ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية وكل منطقة شرق الناتو 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T09:09+0000
2022-11-16T09:09+0000
2022-11-16T09:09+0000
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العالم
ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية
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أعلن الرئيس الليتواني أن ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية وكل منطقة شرق الناتو