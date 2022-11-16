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ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية
ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية
أعلن الرئيس الليتواني أن ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية وكل منطقة شرق الناتو 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية

09:09 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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يتبع
أعلن الرئيس الليتواني أن ليتوانيا تدعم فكرة نشر منظومات دفاع جوي على الحدود البولندية الأوكرانية وكل منطقة شرق الناتو
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