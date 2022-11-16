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https://sputnikarabic.ae/20221116/محكمة-فنلندية-تقضي-بعدم-إلزام-شركة-غاسوم-الدفع-بالروبل-مقابل-الغاز-الروسي-1070242850.html
محكمة فنلندية تقضي بعدم إلزام شركة "غاسوم" الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي
محكمة فنلندية تقضي بعدم إلزام شركة "غاسوم" الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي
قضت محكمة التحكيم في ستوكهولم بأن شركة "Gasum" الفنلندية غير ملزمة بالدفع بالروبل بموجب العقد المبرم مع شركة "Gazprom Export"، مع إلزام الشركتين بمواصلة... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:46+0000
2022-11-16T12:46+0000
العالم
قطاع الطاقة
روسيا
دفع
شركة غازبروم
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وأفادت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/شرين الثاني، أن محكمة التحكيم حكمت في هذه القضية. وفقًا للقرار، فإن Gasum ليست ملزمة بالدفع سواء بالروبل أو وفقا لإجراءات الدفع المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة التحكيم Gasum و Gazprom Export بالاستمرار بمفاوضات ثنائية حول عقد تسوية الوضع الحالي. ولن تستمر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وفقًا للاتفاقية في الوقت الحالي".يذكر أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى فنلندا قد توقفت منذ 21 مايو/أيار الماضي.
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العالم, قطاع الطاقة, روسيا, دفع, شركة غازبروم
العالم, قطاع الطاقة, روسيا, دفع, شركة غازبروم

محكمة فنلندية تقضي بعدم إلزام شركة "غاسوم" الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

12:46 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قضت محكمة التحكيم في ستوكهولم بأن شركة "Gasum" الفنلندية غير ملزمة بالدفع بالروبل بموجب العقد المبرم مع شركة "Gazprom Export"، مع إلزام الشركتين بمواصلة المفاوضات.
وأفادت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/شرين الثاني، أن محكمة التحكيم حكمت في هذه القضية. وفقًا للقرار، فإن Gasum ليست ملزمة بالدفع سواء بالروبل أو وفقا لإجراءات الدفع المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة التحكيم Gasum و Gazprom Export بالاستمرار بمفاوضات ثنائية حول عقد تسوية الوضع الحالي. ولن تستمر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وفقًا للاتفاقية في الوقت الحالي".
يذكر أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى فنلندا قد توقفت منذ 21 مايو/أيار الماضي.
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