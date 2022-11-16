https://sputnikarabic.ae/20221116/مذكرة-تفاهم-أردنية-إماراتية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-المتجددة-وتقنيات-الطاقة-الخضراء-1070240835.html

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة الخضراء

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة الخضراء

وقعت الحكومتان الأردنية والإماراتية، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، مذكرة تفاهم للتعاون... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

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عمان - سبوتنيك. وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في مجالات البحث في إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الخضراء.وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "وقعت الحكومتان الأردنية والإماراتية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية".ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) سلطان الجابر.وعن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال الوزير الخرابشة إنها "تنص على التعاون بين الجانبين في مجالات البحث في إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تعادل (2) جيجاوات ذات جدوى اقتصادية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الخضراء والتعاون في وضع برامج التأهيل والتدريب للخبراء والمهندسين الأردنيين الشباب على مشاريع الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التواصل مع الجامعات المحلية في البلدين والدولية للحصول على بعثات دراسية متخصصة في هذا القطاع".ووفقاً للبيان، فقد عرض الوزير الخرابشة الإنجازات التي حققها الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وقال إن "الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث يتم حاليا إنتاج حوالي 29 بالمئة من الكهرباء المولدة في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة، وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية شهر تموز [يوليو] الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة مقارنة مع حوالي 26 بالمئة خلال عام 2021".وأضاف أن "الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5.5 تيرا/وات ساعة في نهاية عام 2021 وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة".وأكد الوزير الخرابشة سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وفيما يتعلق بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قال الخرابشة "نحن في الأردن نؤمن دائما بأهمية العمل التشاركي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ونرى أن الشراكة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة مصدر ضمن هذه المذكرة تصب في الجهود الأردنية نحو الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحقيق التخفيض المنشود في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بنسختها المحدثة التي تم تعديلها لنصل لهدف تخفيض 31 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة".من جانبه قال الوزير الجابر: "الاتفاقية الجديدة هي شهادة على العلاقة الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التزامنا المشترك بالاستدامة والتخفيف من انبعاثات الكربون"، حيث ستدعم المشاريع التي سيتم دراستها من خلال هذه الاتفاقية أهداف الأردن الطموحة للطاقة المتجددة وستساعد على ضمان أمن الطاقة للبلاد".وأضاف أنه بينما تتطلع الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 العام المقبل، فإن "مصدر" تعمل جاهدة لدعم البلدان المجاورة في الشرق الأوسط في تحولات الطاقة الخاصة بهم".بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (مصدر)، محمد جميل الرمحي، "لقد كانت مصدر شريكا مهما للأردن منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث ساعدت في تقديم مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة تساهم في التنمية المستدامة للبلاد، ونأمل مع مذكرة التفاهم الأخيرة هذه في زيادة تأثير وعمق تعاوننا مع الأردن في مجال الطاقة المتجددة وتنمية الكفاءات في هذا المجال".وحضر توقيع المذكرة، وزير البيئة الأردني، معاوية الردايدة، ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي.

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