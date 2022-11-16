https://sputnikarabic.ae/20221116/مسؤولون-أمريكيون-القوات-الأوكرانية-أطلقت-الصاروخ-الذي-أصاب-بولندا-لإسقاط-صاروخ-روسي-1070226755.html

مسؤولون أمريكيون: القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ الذي أصاب بولندا لإسقاط صاروخ روسي

مسؤولون أمريكيون: القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ الذي أصاب بولندا لإسقاط صاروخ روسي

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي، وفقا... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T05:07+0000

2022-11-16T05:07+0000

2022-11-16T05:50+0000

أخبار روسيا اليوم

بولندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050661020_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fcfd4c70db6d6a83c703e6681e10e0e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي.وبعد المحادثات، قال الزعيم الأمريكي إنه بناء على المسار، من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إنه لم يتم شن أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية بوسائل التدمير الروسية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.

https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلام-طائرة-تابعة-لحلف-الناتو-تعقبت-الصاروخ-الذي-سقط-في-بولندا--1070226392.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, بولندا