https://sputnikarabic.ae/20221116/مسؤولون-أمريكيون-القوات-الأوكرانية-أطلقت-الصاروخ-الذي-أصاب-بولندا-لإسقاط-صاروخ-روسي-1070226755.html
مسؤولون أمريكيون: القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ الذي أصاب بولندا لإسقاط صاروخ روسي
مسؤولون أمريكيون: القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ الذي أصاب بولندا لإسقاط صاروخ روسي
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي، وفقا... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T05:07+0000
2022-11-16T05:07+0000
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أخبار روسيا اليوم
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي.وبعد المحادثات، قال الزعيم الأمريكي إنه بناء على المسار، من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إنه لم يتم شن أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية بوسائل التدمير الروسية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلام-طائرة-تابعة-لحلف-الناتو-تعقبت-الصاروخ-الذي-سقط-في-بولندا--1070226392.html
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أخبار روسيا اليوم, بولندا
أخبار روسيا اليوم, بولندا
مسؤولون أمريكيون: القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ الذي أصاب بولندا لإسقاط صاروخ روسي
05:07 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 05:50 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي، وفقا للبيانات الأولية.
موسكو - سبوتنيك
. وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي.
وبعد المحادثات، قال الزعيم الأمريكي إنه بناء على المسار، من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إنه لم يتم شن أي ضربات على أهداف
بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية بوسائل التدمير الروسية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ
، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.