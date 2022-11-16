https://sputnikarabic.ae/20221116/مسؤول-إسرائيلي-كبير-إيران-تقف-وراء-الهجوم-على-ناقلة-النفط-قبالة-سواحل-عمان-1070234135.html

مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان

مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان

اتهم مسؤول أمني في إسرائيل، اليوم الأربعاء، "إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان". 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T09:21+0000

2022-11-16T09:21+0000

2022-11-16T10:07+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".وكان المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، قال لوكالة أسوشيتد برس، إن "ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان".وأوضح أن "الهجوم وقع، مساء أمس الثلاثاء، قبالة سواحل عمان"، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا.من جانبها، قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية إنها "على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها"، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي إن "الأسطول الخامس على علم بوقوع حادث بسفينة تجارية في خليج عمان".وكان ساحل عمان شهد، العام الماضي، تعرض السفينة التجارية اليابانية المملوكة لليبيريا وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لإسرائيل لهجوم في 29 يوليو/ تموز، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، من رعايا المملكة المتحدة ورومانيا.وقالت إسرائيل، وقتها، إن سعيد آرا جاني، قائد قيادة الطائرات دون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان وراء الهجوم الجوي على السفينة.وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن إيران كانت وراء الهجوم، مضيفة أن لندن ستسعى إلى محاسبة طهران على تورطها المزعوم.ووصفت الخارجية الإيرانية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره البريطاني لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عمان في بحر العرب بـ"التصريحات الفارغة".

https://sputnikarabic.ae/20221116/هجوم-بطائرة-مسيرة-مفخخة-على-ناقلة-نفط-قبالة-سواحل-عمان-1070231506.html

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