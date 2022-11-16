https://sputnikarabic.ae/20221116/مستلزمات-التدفئة-الشتوية-أزمة-جديدة-تضاف-إلى-سلة-المعاناة-المعيشية-شرقي-سوريا-1070252893.html

مستلزمات التدفئة الشتوية... أزمة جديدة تضاف إلى سلة المعاناة المعيشية شرقي سوريا

مستلزمات التدفئة الشتوية... أزمة جديدة تضاف إلى سلة المعاناة المعيشية شرقي سوريا

نال اليأس من نسيم وهو يضرب أخماسا بأسداس في رحلة بحثه عن مدفأة تناسب المبلغ الذي يحمله، بعد تحميله مسؤولية البحث عنها من قبل والده الذي يعمل بالأعمال الحرة،... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T16:48+0000

2022-11-16T16:48+0000

2022-11-16T16:50+0000

أخبار سوريا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1070252410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0545c2204fada4490feac491a4f2c5f.jpg

نسيم ابن الـ17 عامًا، وهو من سكان حي النشوة بمدينة الحسكة شرقي سوريا، قال لـ "سبوتنيك": إن المدفأة التي تملكها العائلة اهترأت تماما، ويرغبون بشراء واحدة جديدة".تفاجأ الشاب بالأسعار "الكاوية" لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، فهو يحمل معه مبلغ 100 ألف ليرة سورية فقط، أي ما يعادل (نحو 30 دولار بالسعر الرسمي)، في حين أن سعر المدفأة صغيرة الحجم هو 250 ألف ليرة (نحو 80 دولارا بالسعر الرسمي)، وهو ما يعادل راتب شهر كامل لوالده تقريبا.ويُرجع تجار المدافئ في مدينة الحسكة ارتفاع أسعار بضاعتهم إلى زيادة نسبة الرسوم التي تفرضها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي عبر المعابر الداخلية التي تتحكم بها وتأتي منها البضاعة، وكذلك الرسوم الباهظة التي تفرضها على المعابر التي تسيطر عليها مع إقليم كردستان العراق، وهناك قسم قليل منها يُصنّع محلياُ هو يقتصر على صناعة ملحقات المدفأة، مثل (البواري/ وهي أنابيب المدفأة والقاعدة التي توضع عليها).طرقات عامةمحمد حاج خضر، وهو بائع وتاجر مدافئ في سوق المدافئ بمدينة الحسكة، عبر لــ "سبوتنيك"، عن معاناتهم الكبيرة بسبب خروج مدن وبلدات وطرق عامة فيها عن سيطرة الدولة السورية، في ظل الوجود الأمريكي والتركي وأعوانهما، حيث تصلهم البضائع من المحافظات الداخلية مثل (دمشق وحلب وحمص)، وهذه البضائع تسلك طرقاً يأخذ عليها مبالغ كبيرة وجمارك من قبل المذكورين وفصائلهما المسلحة.وتابع حاج خضر أن الإنتاج والصناعة تتم في المحافظات الأخرى في حين بمحافظة الحسكة ( الزراعية) يتم صناعة الكماليات فيها فقط، خصوصاً ما يتعلق بالمدافئ الشتوية لذلك الأسعار تجدها عالية وتختلف عن الأسعار في المحافظات الأخرى حيث تصل إلى أضعاف ما هو عليه في حلب مثلاً.واشتكى التاجر من ضعف إقبال السكان على شراء المدافئ الجديدة نتيجة غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل كبير والتي فرضت على التجار نتيجة المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها على الطرقات العامة وذلك ما أثر على إيراداتهم المالية.حصار جائرأما أبو عماد (50 عامًا) هو موظف حكومي حمل الحصار الغربي الأمريكي على الشعب السوري مسؤولية ما ألت أليه ظروفهم الاقتصادية الحالية ، وتابع في حديثه لــ"سبوتنيك" بأنه نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار بما يخص وسائل التدفئة جعل الأغلبية الكبرى تلجئ إلى استخدام المدافئ القديمة أو شراء المستعمل منها.وأوضح أن الحصار الأمريكي الشديد أضعف من إنتاج المعامل والمصانع المحلية السورية المعروفة في إنتاجها المضمون نتيجة منع وصول المواد الأولية إليها ما جعل معاناة السوريين تزداد سوءاً في هذه الأيام العصيبة.وأكد أن أكثر من 90 % من الموظفين الحكوميين في محافظة الحسكة سيعتمدون هذا العام على المدافئ المستعملة والمدورة من السنوات الماضية ، وذلك لعدم تناسب أسعار المدافئ الجديدة مع دخلهم الشهري.معاناة مضاعفةبدوره قال حمد الخليف ( 60 عاماً ) هو يعمل في رعي الأغنام، إن ارتفاع أسعار المدافئ في العام الحالي دفعه إلى العدول عن فكرة شراء واحدة جديدة، والاكتفاء بإصلاح القديمة بتكلفة تصل إلى 50 ألف ليرة سورية نتيجة الغلاء والحصار وانعدام أسواق العمل، بحسب وصفه.وبين الخليف لــ"سبوتنيك" بأنه كمربي للمواشي يعاني معاناة كبيرة تشبه الآلاف من مرابي الثروة الحيوانية في الجزيرة السورية، التي تعترض لكل أنواع السرقة والسطو من القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأغنام ما انعكس سلباً على حياتهم الاجتماعية، ما جعلهم يعتمدون بشكل كلي على ما كل هو مستعمل أو قديم.ويتابع الرجل الستيني: بعض العوائل الريفية تعتمد على مدافئ مصنوعة يدويًا من الخردوات كبديل عن مدافئ المازوت غالية الثمن، ويعتمد تشغيل المدافئ اليدوية على كل ما هو قابل للاحتراق وينتج الحرارة، مثل قطع الملابس القديمة، والأخشاب، وروث الحيوانات بعد معالجته بطرق معيّنة.ولفت عبد الباقي البكر (56 عامًا) في مدينة الحسكة، ولديه محل لبيع وتصليح مختلف أدوات التدفئة المنزلية، في حديثه لــ"سبوتنيك" إلى أن هناك نوعين من المدافئ، منخفضة الجودة يصل سعرها إلى 200 ألف ليرة ومرتفعة الجودة يصل سعرها إلى المليون ليرة (حوالي 200 دولارًا).وأغلبية السكان يقبلون على شراء المدافئ التي تتناسب مع مستوى معيشتهم، وغالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة، إلا أنها لا تدوم معهم سوى موسم واحد من الشتاء، ما يعني أنهم سيضطرون إلى شراء مدفأة جديدة في الموسم المقبل، وفق ما أشار إليه صاحب محل التدفئة.ويعاني سكان محافظة الحسكة ومثلهم سكان ريفي دير الزور والرقة، التي يسيطر الاحتلال الأمريكي وأعوانه على أجزاء كبيرة منها، من سوء الوضع المعيشي، الذي لم يستثنِ أي احتياج من الاحتياجات الأساسية، وذلك بسبب تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والصعوبات المادية في إدخال البضائع عبر المعابر التي تربط المدينة بمناطق الحكومة السورية.يذكر أن أسعار المدافئ ومستلزمات تركيبها ارتفعت إلى أكثر من الضعف خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مما أضاف معاناة جديدة إلى المعاناة التي يعيشها معظم الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك