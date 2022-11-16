https://sputnikarabic.ae/20221116/مصر-اتفاق-لتشغيل-أول-مشروع-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-بقدرة-4-آلاف-ميغاوات-1070245521.html
مصر... اتفاق لتشغيل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 آلاف ميغاوات
مصر... اتفاق لتشغيل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 آلاف ميغاوات
شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف شركات محلية وإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية، لتطوير أول مشروع للهيدروجين... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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وتصل قدرة المشروع إلى 2000 ميغاوات ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 آلاف ميغاوات من المورد الحيوي، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وجاء التوقيع الذي شهده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).وذكرت الصحيفة أن التحالف "يستهدف الوصول بالقدرات الإجمالية لأجهزة التحليل الكهربائي المُنتجة للهيدروجين الأخضر إلى 4 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا".ويضم التحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وائتلاف شركائها "إنفنيتي باور القابضة"، وشركة "حسن علام للمرافق"، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، وقع ائتلاف الشركات الذي تقوده "مصدر" مذكرتي تفاهم، مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واحدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والثانية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بحسب المصدر ذاته.وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ.والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة، في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة بين 8 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قمة المناخ "كوب 27".
https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-المصري-يعلن-إطلاق-أول-مرحلة-لمشروع-إنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-مدينة-العين-السخنة-1069946101.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قمة المناخ 2022
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قمة المناخ 2022
مصر... اتفاق لتشغيل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 آلاف ميغاوات
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شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف شركات محلية وإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية، لتطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر، في إطار برنامج طموح لإنتاج 4 آلاف ميغاوات، بحسب إعلام محلي.
وتصل قدرة المشروع إلى 2000 ميغاوات ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 آلاف ميغاوات من المورد الحيوي، بحسب صحيفة
"اليوم السابع".
وجاء التوقيع الذي شهده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).
وذكرت الصحيفة أن التحالف "يستهدف الوصول بالقدرات الإجمالية لأجهزة التحليل الكهربائي المُنتجة للهيدروجين الأخضر إلى 4 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا".
ويضم التحالف
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وائتلاف شركائها "إنفنيتي باور القابضة"، وشركة "حسن علام للمرافق"، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، وقع ائتلاف الشركات الذي تقوده "مصدر" مذكرتي تفاهم، مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واحدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والثانية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بحسب المصدر ذاته.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة
مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة، في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة بين 8 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قمة المناخ "كوب 27".