https://sputnikarabic.ae/20221116/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-15-آخرين-إثر-هجوم-إرهابي-استهدف-سوقا-غربي-إيران-1070257596.html

مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر هجوم إرهابي استهدف سوقا غربي إيران

مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر هجوم إرهابي استهدف سوقا غربي إيران

قُتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي بمدينة إيذه في خوزستان غربي إيران. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T18:51+0000

2022-11-16T18:51+0000

2022-11-16T19:42+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg

وقالت وكالة إسنا الإيرانية إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وأوصحت أنه" حتى الآن استشهد 5 اشخاص في هذه العملية الارهابية من بينهم طفلة و 3 نساء، وأصيب 15".فيما قال مساعد الشؤون الامنية لمحافظ خوزستان ولي الله حياتى" : "مع الأسف في تمام الساعة 5:30 مساءً، وفي هجوم إرهابي فتح راكبي دراجتي ناريتين، النار على قوات الشرطة والأهالي بحيث أسفر حتى الآن عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 اخرين بينهم عدد من قوات الشرطة".وتابع: تتواصل الجهود لتحديد واعتقال منفذي هذا الهجوم. في الوقت الحاضر، والأمن مستتب في مدينة "ايذه".وأضافت الوكالة أنه في نفس الوقت الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.كانت وكالة "إيرنا" قد أفادت قبل أيام نقلا عن مصدر أمني بأن سلطات خوزستان اعتقلت "مجموعة تخريب واغتيال".وأشار المصدر إلى أن "المعتقلين اعترفوا بتخطيطهم لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في خوزستان".وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، بمدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران