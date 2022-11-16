https://sputnikarabic.ae/20221116/ممثل-الأمين-العام-الخاص-إلى-ليبيا-يؤكد-أن-إرجاء-الانتخابات-لا-يؤدي-إلا-لتعميق-الأزمة-1070239680.html
ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا يؤكد أن إرجاء الانتخابات لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة
ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا يؤكد أن إرجاء الانتخابات لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة
قال ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى "لن يؤدي إلا إلى تعميق... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:13+0000
2022-11-16T11:13+0000
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وأوضح باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، بأن "إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرض ليبيا لخطر التقسيم".وأضاف:وتابع المسؤول الأممي: "ذكرت أن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي للأزمة".وأكد باتيلي على "وجود اتفاق واسع على أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة خطيرة، وأن استعادة الشرعية في جميع المجالات لها أهمية قصوى، كما ثمّة توافق حول الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوحيد جهود الأمم المتحدة".وتابع: "يجب علينا أن نتكاتف لتشجيع القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20221109/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يدعو-لتجاوز-الانقسام-والإسراع-بإجراء-الانتخابات-1069988885.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا يؤكد أن إرجاء الانتخابات لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة
11:13 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
قال ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة".
وأوضح باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، بأن "إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرض ليبيا لخطر التقسيم".
"تواصلت مرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وتابع المسؤول الأممي: "ذكرت أن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي للأزمة".
وأكد باتيلي على "وجود اتفاق واسع على أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة خطيرة، وأن استعادة الشرعية في جميع المجالات لها أهمية قصوى، كما ثمّة توافق حول الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوحيد جهود الأمم المتحدة".
وتابع: "يجب علينا أن نتكاتف لتشجيع القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".