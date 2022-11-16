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https://sputnikarabic.ae/20221116/منتخب-الأرجنتين-يكتسح-نظيره-الإماراتي-بخماسية-نظيفة-فيديو-1070259114.html
منتخب الأرجنتين يكتسح نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة... فيديو
منتخب الأرجنتين يكتسح نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة... فيديو
فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، اليوم الأربعاء، على مضيفه منتخب الإمارات، في المباراة الودية التي جرت بينهما في إطار استعدادات الأرجنتين... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-16T20:33+0000
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بدأ المنتخب الأرجنتيني خماسيته بأقدام جوليان ألفاريز في الدقيقة 17، ثم أضاف زميله أنخيل دي ماريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و36 على الترتيب.وشارك النجم ليونيل ميسي في التسجيل بالهدف الرابع للأرجنتين والذي هز به الشباك في الدقيقة 44، قبل أن يختتم اللاعب خواكين كوريا الفوز الكبير بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 60.يذكر أن المباراة جاءت ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، التي تنطلق يوم الأحد المقبل، حيث يلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.وكشفت تقارير إماراتية بوصول نجم كرة القدم الأرجنتيني واللاعب في فريق "باريس سان جيرمان"، ‏ليونيل ميسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الاثنين الماضي، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم.
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

منتخب الأرجنتين يكتسح نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة... فيديو

20:33 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / Ben Stansallلاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهواء أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن في 1 يونيو 2022
لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهواء أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن في 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall
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فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، اليوم الأربعاء، على مضيفه منتخب الإمارات، في المباراة الودية التي جرت بينهما في إطار استعدادات الأرجنتين لمنافسات كأس العالم.
بدأ المنتخب الأرجنتيني خماسيته بأقدام جوليان ألفاريز في الدقيقة 17، ثم أضاف زميله أنخيل دي ماريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و36 على الترتيب.
وشارك النجم ليونيل ميسي في التسجيل بالهدف الرابع للأرجنتين والذي هز به الشباك في الدقيقة 44، قبل أن يختتم اللاعب خواكين كوريا الفوز الكبير بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 60.
يذكر أن المباراة جاءت ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، التي تنطلق يوم الأحد المقبل، حيث يلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.
وكشفت تقارير إماراتية بوصول نجم كرة القدم الأرجنتيني واللاعب في فريق "باريس سان جيرمان"، ‏ليونيل ميسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الاثنين الماضي، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم.
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