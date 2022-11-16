https://sputnikarabic.ae/20221116/مندوب-ليبيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يدعو-لإيقاف-جميع-أشكال-التدخل-الخارجي-في-بلاده-1070243016.html
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو لإيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي في بلاده
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو لإيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي في بلاده
دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى إيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في شؤون البلاد. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:50+0000
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2022-11-16T12:50+0000
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وقال السني في إحاطته أمام مجلس الأمن، مساء أمس، إن "الخروج من الجمود والوضع المتأزم يبدأ باحترام رغبة الشعب الليبي واختياراته، وإيقاف كافة أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر".وشدد على أن الليبيين أصابهم الملل "من كثرة عقد جلسات مجلس الأمن وبياناته المتكررة دون الوصول إلى نتائج فاعلة".وأكد المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة "أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مشددا على أن "المطلوب دعم الجهود الوطنية، والاستماع لصوت المواطن وإرادته الوطنية في الوصول إلى حل شامل".ودعا السني "إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والاستجابة لرغبة الشعب الليبي الذي يريد إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن".وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20221116/ممثل-الأمين-العام-الخاص-إلى-ليبيا-يؤكد-أن-إرجاء-الانتخابات-لا-يؤدي-إلا-لتعميق-الأزمة-1070239680.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو لإيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي في بلاده
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دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى إيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في شؤون البلاد.
وقال السني في إحاطته أمام مجلس الأمن، مساء أمس، إن "الخروج من الجمود والوضع المتأزم يبدأ باحترام رغبة الشعب الليبي
واختياراته، وإيقاف كافة أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر".
وشدد على أن الليبيين أصابهم الملل "من كثرة عقد جلسات مجلس الأمن وبياناته المتكررة دون الوصول إلى نتائج فاعلة".
ودعا السني إلى دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة والجهود الوطنية للخروج من دائرة الصراع.
وأكد المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة "أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مشددا على أن "المطلوب دعم الجهود الوطنية، والاستماع لصوت المواطن وإرادته الوطنية في الوصول إلى حل شامل".
ودعا السني "إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والاستجابة لرغبة الشعب الليبي الذي يريد إجراء انتخابات عامة
في أقرب وقت ممكن".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.