https://sputnikarabic.ae/20221116/مندوب-ليبيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يدعو-لإيقاف-جميع-أشكال-التدخل-الخارجي-في-بلاده-1070243016.html

مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو لإيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي في بلاده

مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو لإيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي في بلاده

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى إيقاف جميع أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في شؤون البلاد. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T12:50+0000

2022-11-16T12:50+0000

2022-11-16T12:50+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1066918240_0:122:3423:2047_1920x0_80_0_0_a40da6fb00e9c7633f0539f56b6d4e80.jpg

وقال السني في إحاطته أمام مجلس الأمن، مساء أمس، إن "الخروج من الجمود والوضع المتأزم يبدأ باحترام رغبة الشعب الليبي واختياراته، وإيقاف كافة أشكال التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر".وشدد على أن الليبيين أصابهم الملل "من كثرة عقد جلسات مجلس الأمن وبياناته المتكررة دون الوصول إلى نتائج فاعلة".وأكد المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة "أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مشددا على أن "المطلوب دعم الجهود الوطنية، والاستماع لصوت المواطن وإرادته الوطنية في الوصول إلى حل شامل".ودعا السني "إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والاستجابة لرغبة الشعب الليبي الذي يريد إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن".وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.

https://sputnikarabic.ae/20221116/ممثل-الأمين-العام-الخاص-إلى-ليبيا-يؤكد-أن-إرجاء-الانتخابات-لا-يؤدي-إلا-لتعميق-الأزمة-1070239680.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم