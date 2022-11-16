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https://sputnikarabic.ae/20221116/مواجهة-كلامية-بين-الرئيس-الصيني-ورئيس-الوزراء-الكندي-بسبب-تسريب-فيديو-1070259526.html
مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب... فيديو
مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب... فيديو
التقطت عدسات الكاميرات مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال فاعليات قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T21:04+0000
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ونقلت وسائل إعلام عالمية ومنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملامح الضيق على جين بينغ وترودو، فيما كان الرئيس الصيني يلوم رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب للصحافة ما ناقشاه خلال اجتماع غير رسمي على هامش قمة العشرين.وقال جين بينغ لترودو "كل ما قلناه تم تسريبه، هذا ليس لائقا، وليست الطريقة التي نعمل بها، إن كنت صادقا، يجب أن نتواصل باحترام متبادل".من جانبه رد ترودو "في كندا، نؤمن بالحوار الحر المفتوح والصريح وهو ما سنستمر في اتباعه، نتطلع دائما للعمل معا بشكل بناء لكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها"، فاختتم جين بينغ الحوار: "يجب تهيئة الظروف أولا"، ثم تصافحا وغادرا المكان في اتجاهين مختلفين.يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بأن المحادثات غير العلنية بين ترودو وبينغ دارت حول تقويض الديمقراطية الكندية عن طريق تمويل بكين شبكة سرية من المرشحين في الانتخابات الفيدرالية.
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الصين, أخبار كندا, أخبار العالم الآن

مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب... فيديو

21:04 GMT 16.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawanالرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan
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التقطت عدسات الكاميرات مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال فاعليات قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
ونقلت وسائل إعلام عالمية ومنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملامح الضيق على جين بينغ وترودو، فيما كان الرئيس الصيني يلوم رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب للصحافة ما ناقشاه خلال اجتماع غير رسمي على هامش قمة العشرين.
وقال جين بينغ لترودو "كل ما قلناه تم تسريبه، هذا ليس لائقا، وليست الطريقة التي نعمل بها، إن كنت صادقا، يجب أن نتواصل باحترام متبادل".
من جانبه رد ترودو "في كندا، نؤمن بالحوار الحر المفتوح والصريح وهو ما سنستمر في اتباعه، نتطلع دائما للعمل معا بشكل بناء لكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها"، فاختتم جين بينغ الحوار: "يجب تهيئة الظروف أولا"، ثم تصافحا وغادرا المكان في اتجاهين مختلفين.
يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بأن المحادثات غير العلنية بين ترودو وبينغ دارت حول تقويض الديمقراطية الكندية عن طريق تمويل بكين شبكة سرية من المرشحين في الانتخابات الفيدرالية.
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