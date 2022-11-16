مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب... فيديو
© AP Photo / Willy Kurniawanالرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Willy Kurniawan
التقطت عدسات الكاميرات مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال فاعليات قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
ونقلت وسائل إعلام عالمية ومنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملامح الضيق على جين بينغ وترودو، فيما كان الرئيس الصيني يلوم رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب للصحافة ما ناقشاه خلال اجتماع غير رسمي على هامش قمة العشرين.
وقال جين بينغ لترودو "كل ما قلناه تم تسريبه، هذا ليس لائقا، وليست الطريقة التي نعمل بها، إن كنت صادقا، يجب أن نتواصل باحترام متبادل".
The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022
من جانبه رد ترودو "في كندا، نؤمن بالحوار الحر المفتوح والصريح وهو ما سنستمر في اتباعه، نتطلع دائما للعمل معا بشكل بناء لكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها"، فاختتم جين بينغ الحوار: "يجب تهيئة الظروف أولا"، ثم تصافحا وغادرا المكان في اتجاهين مختلفين.
يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بأن المحادثات غير العلنية بين ترودو وبينغ دارت حول تقويض الديمقراطية الكندية عن طريق تمويل بكين شبكة سرية من المرشحين في الانتخابات الفيدرالية.