https://sputnikarabic.ae/20221116/ميدفيديف-يتهم-الغرب-بالسعي-نحو-حرب-عالمية-1070229383.html
ميدفيديف يتهم الغرب بالسعي نحو حرب عالمية
ميدفيديف يتهم الغرب بالسعي نحو حرب عالمية
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الدول الغربية تسعى لإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة إثر تصعيدها الصراع مع روسيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T07:30+0000
2022-11-16T07:30+0000
2022-11-16T07:30+0000
روسيا
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واستدل ميدفيديف على ذلك بالتصريحات الغربية حول تورط روسيا بحادثة انفجار الصواريخ في بلدة بولندية حدودية.وغرد ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تثبت قصة "الضربة الصاروخية" الأوكرانية على مزرعة بولندية شيئًا واحدًا فقط وهو أن الغرب من خلال حربه الهجينة مع روسيا يزيد من احتمالية اندلاع حرب عالمية".ونفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".وختمت: لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية.وتحدثت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف يتهم الغرب بالسعي نحو حرب عالمية
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الدول الغربية تسعى لإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة إثر تصعيدها الصراع مع روسيا.
واستدل ميدفيديف على ذلك بالتصريحات الغربية حول تورط روسيا بحادثة انفجار الصواريخ في بلدة بولندية حدودية.
وغرد ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تثبت قصة "الضربة الصاروخية" الأوكرانية على مزرعة بولندية شيئًا واحدًا فقط وهو أن الغرب من خلال حربه الهجينة مع روسيا يزيد من احتمالية اندلاع حرب عالمية".
ونفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".
وختمت
: لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية.
وتحدثت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.