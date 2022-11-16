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https://sputnikarabic.ae/20221116/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كلمة-توماس-باخ-عن-الحياد-الرياضي-أمام-قمة-مجموعة-الـ20-لعبة-مزدوجة-1070258163.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: كلمة توماس باخ عن الحياد الرياضي أمام قمة مجموعة الـ20 "لعبة مزدوجة"
نائب رئيس الوزراء الروسي: كلمة توماس باخ عن الحياد الرياضي أمام قمة مجموعة الـ20 "لعبة مزدوجة"
وصف نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، خطاب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في قمة مجموعة العشرين باللعبة المزدوجة وبأنه محاولة لحفظ ماء... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T19:33+0000
2022-11-16T19:44+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الخدمة الصحفية لمكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، قوله: "إن تصريحات توماس باخ أمام قمة مجموعة العشرين، بأن الرياضة الدولية لا ينبغي أن تكون أداة لتحقيق أهداف سياسية، بعيدة كل البعد عن الحقيقة. في خلال أقل من عام، تم استبعاد الرياضيين الروس من جميع المسابقات الدولية على أيدي باخ وموظفين آخرين، ولم يُسمح للرياضيين المشاركة في أولمبياد بكين لمتحدي الإعاقة، وذلك بعد ما وصل معظمهم بالفعل إلى الصين للتدريب".كان باخ قد أدان ما وصفه بـ"تسييس الرياضة" في خطاب ألقاه أمام قادة مجموعة العشرين، يوم أمس الثلاثاء، وحث قادة مجموعة العشرين على إدراج بند بشأن "الحياد الرياضي" في بيان مشترك عقب قمة بالي.يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، الاتحادات الرياضية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المنافسات بسبب الوضع في أوكرانيا.
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نائب رئيس الوزراء الروسي: كلمة توماس باخ عن الحياد الرياضي أمام قمة مجموعة الـ20 "لعبة مزدوجة"

19:33 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 16.11.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصف نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، خطاب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في قمة مجموعة العشرين باللعبة المزدوجة وبأنه محاولة لحفظ ماء الوجه.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الخدمة الصحفية لمكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، قوله: "إن تصريحات توماس باخ أمام قمة مجموعة العشرين، بأن الرياضة الدولية لا ينبغي أن تكون أداة لتحقيق أهداف سياسية، بعيدة كل البعد عن الحقيقة. في خلال أقل من عام، تم استبعاد الرياضيين الروس من جميع المسابقات الدولية على أيدي باخ وموظفين آخرين، ولم يُسمح للرياضيين المشاركة في أولمبياد بكين لمتحدي الإعاقة، وذلك بعد ما وصل معظمهم بالفعل إلى الصين للتدريب".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "وفقًا لتعليماته خلف الكواليس، تقوم الاتحادات الدولية بتعديل لوائحها بشكل يخلق مرجعية لاستبعاد الاتحادات الرياضية الروسية من صفوفها لاحقًا. إن كلمة باخ في مجموعة العشرين هي لعبة مزدوجة ومحاولة مبتذلة للحفاظ على ماء الوجه في مباراة سيئة، كدليل على ذلك، غياب مقترحات اللجنة الأولمبية الدولية في إعلان مجموعة العشرين".
كان باخ قد أدان ما وصفه بـ"تسييس الرياضة" في خطاب ألقاه أمام قادة مجموعة العشرين، يوم أمس الثلاثاء، وحث قادة مجموعة العشرين على إدراج بند بشأن "الحياد الرياضي" في بيان مشترك عقب قمة بالي.
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، الاتحادات الرياضية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المنافسات بسبب الوضع في أوكرانيا.
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