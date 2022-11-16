https://sputnikarabic.ae/20221116/نقاش-حول-دور-الإعلام-في-الحرب-الدائرة-منذ-8-سنوات-باليمن-وكيفية-إنهاء-الصراع-1070252068.html

نقاش حول دور الإعلام في الحرب الدائرة منذ 8 سنوات باليمن وكيفية إنهاء الصراع

نقاش حول دور الإعلام في الحرب الدائرة منذ 8 سنوات باليمن وكيفية إنهاء الصراع

اليمن، جرح ينزف منذ ثماني سنوات نتيجة الحرب الدائرة بين جماعة "أنصار الله" من جهة، والحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية من جهة أخرى، ما أثر... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T16:24+0000

2022-11-16T16:24+0000

2022-11-16T16:24+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

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لقاء سبوتنيك حول الحرب الإعلامية الدائرة بين الطرفين المتصارعين في اليمن لقاء سبوتنيك حول الحرب الإعلامية الدائرة بين الطرفين المتصارعين في اليمن

الانقسام اليمني زادت حدته بزيادة المعارك، ومع كل جولة من المفاوضات يأمل الشعب في أن تكون الأخيرة ليعود إليه وطنه، لكن عراقيل مختلفة تحول دون التوصل إلى تسوية سياسية.الهدنة الأخيرة أيضا لم تلق ترحيبا من الأطراف، وتعطل تمديدها، حتى فشلت تماما، وعاد القتال مجددا بين المتحاربين، رغم أن الأمم المتحدة وبعثتها قالت إنها حاولت كثيرا في رأب الصدع والاختلاف على كيفية تطبيقها والبنود المختلف عليها.في لقاء "سبوتنيك" الخاص قال نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء، فهمي اليوسفي، إن المؤسسات الإعلامية في صنعاء لم تسلم من الحرب وأيضا قطع المرتبات، معتبرا أن كلمة الإعلام تؤدي واجبها لانتصار الحقيقة.وأوضح أن هناك جهات إعلامية تستهدف جماعة أنصار الله للنيل منها وتشويهها، لكن في الواقع الحركة تحمل مشروعا يمنيا لإنقاذ البلاد، عن طريق السلام برؤية وطنية داخلية لا السلام المفروض من الولايات المتحدة.وأضاف أن انعدام الثقة بين الأطراف في اليمن جاء نتيجة الارتهان لدول خارجية، ما أدى إلى العجز عن اتخاذ القرار، والوصول بالبلاد إلى هذا الشكل، الذي عرقل تمديد الهدنة.وأوضح النعمان أن الحوثيين يحاولون اليوم استغلال ملف السلام من أجل تحقيق مصالح سياسية في ظل الضغوطات التي يحاول أن يفرضها المبعوث الأممي على الأطراف الدولية الداعمة لها أو الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي وبالتالي شرعنة الانقلاب من بوابة السلام، الذي لا يمكن أن يتم في ظل كل ما يحدث من إجراءات خارجية وداخلية لا ترتقي إلى إجراءات حقيقية يمكن البناء عليها لتحقيق انفراجة في الأزمة اليمنية.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.إعداد وتقديم أحمد أحمد وعبدالله حميد.

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