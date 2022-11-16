https://sputnikarabic.ae/20221116/نقاش-حول-دور-الإعلام-في-الحرب-الدائرة-منذ-8-سنوات-باليمن-وكيفية-إنهاء-الصراع-1070252068.html
نقاش حول دور الإعلام في الحرب الدائرة منذ 8 سنوات باليمن وكيفية إنهاء الصراع
نقاش حول دور الإعلام في الحرب الدائرة منذ 8 سنوات باليمن وكيفية إنهاء الصراع
اليمن، جرح ينزف منذ ثماني سنوات نتيجة الحرب الدائرة بين جماعة "أنصار الله" من جهة، والحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية من جهة أخرى، ما أثر... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T16:24+0000
2022-11-16T16:24+0000
2022-11-16T16:24+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك حول الحرب الإعلامية الدائرة بين الطرفين المتصارعين في اليمن
لقاء سبوتنيك حول الحرب الإعلامية الدائرة بين الطرفين المتصارعين في اليمن
الانقسام اليمني زادت حدته بزيادة المعارك، ومع كل جولة من المفاوضات يأمل الشعب في أن تكون الأخيرة ليعود إليه وطنه، لكن عراقيل مختلفة تحول دون التوصل إلى تسوية سياسية.الهدنة الأخيرة أيضا لم تلق ترحيبا من الأطراف، وتعطل تمديدها، حتى فشلت تماما، وعاد القتال مجددا بين المتحاربين، رغم أن الأمم المتحدة وبعثتها قالت إنها حاولت كثيرا في رأب الصدع والاختلاف على كيفية تطبيقها والبنود المختلف عليها.في لقاء "سبوتنيك" الخاص قال نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء، فهمي اليوسفي، إن المؤسسات الإعلامية في صنعاء لم تسلم من الحرب وأيضا قطع المرتبات، معتبرا أن كلمة الإعلام تؤدي واجبها لانتصار الحقيقة.وأوضح أن هناك جهات إعلامية تستهدف جماعة أنصار الله للنيل منها وتشويهها، لكن في الواقع الحركة تحمل مشروعا يمنيا لإنقاذ البلاد، عن طريق السلام برؤية وطنية داخلية لا السلام المفروض من الولايات المتحدة.وأضاف أن انعدام الثقة بين الأطراف في اليمن جاء نتيجة الارتهان لدول خارجية، ما أدى إلى العجز عن اتخاذ القرار، والوصول بالبلاد إلى هذا الشكل، الذي عرقل تمديد الهدنة.وأوضح النعمان أن الحوثيين يحاولون اليوم استغلال ملف السلام من أجل تحقيق مصالح سياسية في ظل الضغوطات التي يحاول أن يفرضها المبعوث الأممي على الأطراف الدولية الداعمة لها أو الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي وبالتالي شرعنة الانقلاب من بوابة السلام، الذي لا يمكن أن يتم في ظل كل ما يحدث من إجراءات خارجية وداخلية لا ترتقي إلى إجراءات حقيقية يمكن البناء عليها لتحقيق انفراجة في الأزمة اليمنية.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.إعداد وتقديم أحمد أحمد وعبدالله حميد.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, لقاء سبوتنيك, аудио
راديو, لقاء سبوتنيك, аудио
نقاش حول دور الإعلام في الحرب الدائرة منذ 8 سنوات باليمن وكيفية إنهاء الصراع
تابعنا عبر
اليمن، جرح ينزف منذ ثماني سنوات نتيجة الحرب الدائرة بين جماعة "أنصار الله" من جهة، والحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية من جهة أخرى، ما أثر على مختلف نواحي الحياة في البلاد.
الانقسام اليمني زادت حدته بزيادة المعارك، ومع كل جولة من المفاوضات يأمل الشعب في أن تكون الأخيرة ليعود إليه وطنه، لكن عراقيل مختلفة تحول دون التوصل إلى تسوية سياسية.
الهدنة الأخيرة أيضا لم تلق ترحيبا من الأطراف، وتعطل تمديدها، حتى فشلت تماما، وعاد القتال مجددا بين المتحاربين، رغم أن الأمم المتحدة وبعثتها قالت إنها حاولت كثيرا في رأب الصدع والاختلاف على كيفية تطبيقها والبنود المختلف عليها.
في لقاء "سبوتنيك" الخاص قال نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء، فهمي اليوسفي، إن المؤسسات الإعلامية في صنعاء لم تسلم من الحرب وأيضا قطع المرتبات، معتبرا أن كلمة الإعلام تؤدي واجبها لانتصار الحقيقة.
وذكر أن وزارة الإعلام تتعاون مع كل الوزارات الأخرى ولكن دون التدخل فيها طبقا للوائح التي تحدد عمل كل مؤسسة دون تجاوز، خاصة في ظل الحصار المفروض على العاصمة وعدم وجود مصادر دخل.
وأوضح أن هناك جهات إعلامية تستهدف جماعة أنصار الله للنيل منها وتشويهها، لكن في الواقع الحركة تحمل مشروعا يمنيا لإنقاذ البلاد، عن طريق السلام برؤية وطنية داخلية لا السلام المفروض من الولايات المتحدة.
وأضاف أن انعدام الثقة بين الأطراف في اليمن جاء نتيجة الارتهان لدول خارجية، ما أدى إلى العجز عن اتخاذ القرار، والوصول بالبلاد إلى هذا الشكل، الذي عرقل تمديد الهدنة.
وعلى الطرف الآخر من القضية اليمنية وفي حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك" قال فياض النعمان، وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، إن السلام في اليمن يجب أن يصنع وفق آلية واضحة ووفق إجراءات رادعة للأطراف التي لا تؤمن بالسلام ولا يمكن أن تحقق أي تقدم إلا في ظل الضغوطات الحقيقية.
وأوضح النعمان أن الحوثيين يحاولون اليوم استغلال ملف السلام من أجل تحقيق مصالح سياسية في ظل الضغوطات التي يحاول أن يفرضها المبعوث الأممي على الأطراف الدولية الداعمة لها أو الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي وبالتالي شرعنة الانقلاب من بوابة السلام، الذي لا يمكن أن يتم في ظل كل ما يحدث من إجراءات خارجية وداخلية لا ترتقي إلى إجراءات حقيقية يمكن البناء عليها لتحقيق انفراجة في الأزمة اليمنية.
للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك
.
إعداد وتقديم أحمد أحمد وعبدالله حميد.