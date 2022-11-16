https://sputnikarabic.ae/20221116/نيبينزيا-في-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-أوكرانيا-ساحة-تجارب-للأسلحة-الغربية-1070259915.html

نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: أوكرانيا ساحة تجارب للأسلحة الغربية

نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: أوكرانيا ساحة تجارب للأسلحة الغربية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن أوكرانيا أصبحت ساحة تجارب للأسلحة الغربية. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بأن "أوكرانيا بالنسبة (للغرب) أصبحت تعتبر من بين أمور أخرى، ساحة تجارب لاختبار أنواع مختلفة من الأسلحة، وهو ما أقره مؤخرًا وزير الدفاع الأوكراني".وشدد على أن دول الناتو، التي تغرق أوكرانيا بالأسلحة، أصبحت متورطة في الصراع ، بينما تشارك الولايات المتحدة بشكل كامل في التخطيط للعمليات العسكرية وتوجيهها.وناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع.وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.هذا وأفادت وسائل الإعلام البولندية مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح اليوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون حاليًا في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20221115/مجلس-الأمن-الدولي-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-الأربعاء-1070224123.html

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