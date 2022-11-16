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واشنطن وسيئول تبحثان تهديدات كوريا الشمالية السيبرانية
واشنطن وسيئول تبحثان تهديدات كوريا الشمالية السيبرانية
أجرى مسؤولو أمن واستخبارات من كوريا الجنوبية مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين تناولت التهديدات السيبرانية التي تمثلها كوريا الشمالية. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:19+0000
2022-11-16T14:20+0000
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وأكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن سيئول وواشنطن اتفقتا على مواصلة التنسيق بينهما للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية السيبرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن "لي تيه - وو"، المدير العام للشؤون النووية لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أجرى مباحثات مع نظيرته الأمريكية جونغ باك، مشيرة إلى أن المباحثات شارك فيها نحو 60 شخصا من الدبلوماسيين ومسؤولي الأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.ويعد الاجتماع هو الثاني من نوعه منذ أغسطس/ آب الماضي، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن إرسال بيونغ يانغ لخبراء تكنولوجيا المعلومات للخارج حتى يكتسبوا العملات الأجنبية واستخدام الأموال في تمويل المشروعات الصاروخية والنووية.كما ناقش الجانبان أساليب محددة للأنشطة غير القانونية التي تستخدمها لكوريا الشمالية عبر الإنترنت ويشمل ذلك سرقة العملات المشفرة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

واشنطن وسيئول تبحثان تهديدات كوريا الشمالية السيبرانية

14:19 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:20 GMT 16.11.2022)
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هجمات سيبرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
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أجرى مسؤولو أمن واستخبارات من كوريا الجنوبية مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين تناولت التهديدات السيبرانية التي تمثلها كوريا الشمالية.
وأكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن سيئول وواشنطن اتفقتا على مواصلة التنسيق بينهما للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية السيبرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.
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ولفتت الوكالة إلى أن "لي تيه - وو"، المدير العام للشؤون النووية لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أجرى مباحثات مع نظيرته الأمريكية جونغ باك، مشيرة إلى أن المباحثات شارك فيها نحو 60 شخصا من الدبلوماسيين ومسؤولي الأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
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ويعد الاجتماع هو الثاني من نوعه منذ أغسطس/ آب الماضي، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن إرسال بيونغ يانغ لخبراء تكنولوجيا المعلومات للخارج حتى يكتسبوا العملات الأجنبية واستخدام الأموال في تمويل المشروعات الصاروخية والنووية.
كما ناقش الجانبان أساليب محددة للأنشطة غير القانونية التي تستخدمها لكوريا الشمالية عبر الإنترنت ويشمل ذلك سرقة العملات المشفرة.
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