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وزير الخارجية الصيني: بكين مسرورة بقرار روسيا العودة إلى صفقة الحبوب
وزير الخارجية الصيني: بكين مسرورة بقرار روسيا العودة إلى صفقة الحبوب
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في بالي، إن الصين مسرورة باستئناف روسيا لاتفاق صفقة الحبوب. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T05:45+0000
2022-11-16T05:45+0000
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الصين
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ كما نقلت وزارة الخارجية الصينية: "يسرنا أن نلاحظ أن الجانب الروسي يعطي إشارات [الاستعداد] للحوار ووافق على استئناف تنفيذ الاتفاق بشأن نقل الحبوب عبر البحر الأسود".ووفقا للوزير الصيني، ستواصل بكين التمسك "بموقف موضوعي وعادل" بشأن الأزمة الأوكرانية وستلعب دورا بناء في تعزيز المحادثات.وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول في 22 يوليو/تموز.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-غوتيريش-أكد-أن-صفقة-الحبوب-تمثل-أولوية-بالنسبة-له-1070195460.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

وزير الخارجية الصيني: بكين مسرورة بقرار روسيا العودة إلى صفقة الحبوب

05:45 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikovوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في بالي، إن الصين مسرورة باستئناف روسيا لاتفاق صفقة الحبوب.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ كما نقلت وزارة الخارجية الصينية: "يسرنا أن نلاحظ أن الجانب الروسي يعطي إشارات [الاستعداد] للحوار ووافق على استئناف تنفيذ الاتفاق بشأن نقل الحبوب عبر البحر الأسود".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
لافروف: غوتيريش أكد أن صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة له
أمس, 11:11 GMT
ووفقا للوزير الصيني، ستواصل بكين التمسك "بموقف موضوعي وعادل" بشأن الأزمة الأوكرانية وستلعب دورا بناء في تعزيز المحادثات.
وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول في 22 يوليو/تموز.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT
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