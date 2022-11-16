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روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصات
روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصات
أعلن مصدر مطلع أنه تم اختبار موقع القيادة الجوية "إيل-80"، المعروف أيضًا باسم "طائرة يوم القيامة"، للتواصل مع الغواصات عبر الماء. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T05:56+0000
2022-11-16T05:56+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اختبار إيل-80 للتواصل مع غواصات الصواريخ الاستراتيجية المغمورة. والطائرة قادرة على الحفاظ على اتصال مستقر مع الغواصة عبر الماء".وأوضح أن الاتصال بين الطائرة والغواصة المغمورة يتم ضمانه من خلال موجات طويلة جدًا، من خلال هوائي اتصالات غاطس ممتد يخرج من الغواصة.إيل-80 هي طائرة موقع قيادة تم إنشاؤه على أساس طائرة الركاب المدنية إيل-86. وهي مصممة للسيطرة على القوات في حرب نووية، التي تؤدي إلى تعطل نقاط المراقبة الأرضية وخطوط الاتصال، وبالتالي فإن مثل هذه الطائرات في الغرب تسمى "طائرات يوم القيامة".وفقًا لمصادر مفتوحة، هناك أربع طائرات من هذا الطراز في القوات الجوية. جميعها قامت بأول رحلة لها في عام 1985.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا تختبر "طائرة يوم القيامة" للتواصل مع الغواصات

05:56 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "إيل-76إم دي"
طائرات إيل-76إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أعلن مصدر مطلع أنه تم اختبار موقع القيادة الجوية "إيل-80"، المعروف أيضًا باسم "طائرة يوم القيامة"، للتواصل مع الغواصات عبر الماء.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اختبار إيل-80 للتواصل مع غواصات الصواريخ الاستراتيجية المغمورة. والطائرة قادرة على الحفاظ على اتصال مستقر مع الغواصة عبر الماء".
وأوضح أن الاتصال بين الطائرة والغواصة المغمورة يتم ضمانه من خلال موجات طويلة جدًا، من خلال هوائي اتصالات غاطس ممتد يخرج من الغواصة.
إيل-80 هي طائرة موقع قيادة تم إنشاؤه على أساس طائرة الركاب المدنية إيل-86. وهي مصممة للسيطرة على القوات في حرب نووية، التي تؤدي إلى تعطل نقاط المراقبة الأرضية وخطوط الاتصال، وبالتالي فإن مثل هذه الطائرات في الغرب تسمى "طائرات يوم القيامة".
وفقًا لمصادر مفتوحة، هناك أربع طائرات من هذا الطراز في القوات الجوية. جميعها قامت بأول رحلة لها في عام 1985.
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