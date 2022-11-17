عربي
https://sputnikarabic.ae/20221117/أردوغان-ونتنياهو-يتفقان-على-بدء-حقبة-جديدة-من-العلاقات-بين-البلدين-1070289132.html
أردوغان ونتنياهو يتفقان على "بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين"
أردوغان ونتنياهو يتفقان على "بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين"
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، والذي فاز حزبه بالانتخابات هذا الشهر، أهمية الحفاظ على قيام العلاقات بين... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T21:45+0000
2022-11-17T21:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg
ووفقا لبيان أصدرته الرئاسة التركية الخميس، أعرب أردوغان لنتنياهو عن شعوره بالحزن إزاء "الأحداث التي وقعت قبل يومين في الضفة الغربية"، فيما قدم الأخير التعازي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد.قتل جنود إسرائيليين فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما، بعد مهاجمته لمستوطنين في الضفة الغربية يوم الثلاثاء، طعنا بالسكين ودهسا بالسيارة، متسببا في مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.ويأتي الحادث في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.وفي سياق حديث الزعيمين، ذكر حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو في بيان أن الزعيمين اتفقا على العمل معا "لبدء حقبة جديدة من العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنهما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.وجاء الاتصال في مرحلة تشهد تقاربا في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد فترة طويلة من التوترات، حيث زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ أنقرة قبل أسابيع، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2008.توترت علاقات البلدين لأكثر من عشر سنوات، بعد طرد تركيا للسفير الإسرائيلي عقب غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات أرسلتها إلى قطاع غزة في عام 2010، أسفرت عن مقتل مواطنين أتراك.أُعيدت العلاقات الدبلوماسية في 2016 لكن تركيا سحبت دبلوماسييها بعد ذلك بعامين وطردت المبعوثين الإسرائيليين، ردا على قتل القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين المشاركين في احتجاجات بقطاع غزة. تبادلت الدولتان تعيين السفراء هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-كلنا-ثقة-بتحقيق-حكومة-نتنياهو-للسلام-في-المنطقة-1070038178.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068979387_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_ce8effab8713181fb18362bfe745d35d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو

أردوغان ونتنياهو يتفقان على "بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين"

21:45 GMT 17.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، والذي فاز حزبه بالانتخابات هذا الشهر، أهمية الحفاظ على قيام العلاقات بين البلدين على أساس احترام المصالح المشتركة.
ووفقا لبيان أصدرته الرئاسة التركية الخميس، أعرب أردوغان لنتنياهو عن شعوره بالحزن إزاء "الأحداث التي وقعت قبل يومين في الضفة الغربية"، فيما قدم الأخير التعازي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد.
قتل جنود إسرائيليين فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما، بعد مهاجمته لمستوطنين في الضفة الغربية يوم الثلاثاء، طعنا بالسكين ودهسا بالسيارة، متسببا في مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
ويأتي الحادث في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
أردوغان: كلنا ثقة بتحقيق حكومة نتنياهو للسلام في المنطقة
10 نوفمبر, 19:47 GMT
وفي سياق حديث الزعيمين، ذكر حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو في بيان أن الزعيمين اتفقا على العمل معا "لبدء حقبة جديدة من العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنهما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
وجاء الاتصال في مرحلة تشهد تقاربا في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد فترة طويلة من التوترات، حيث زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ أنقرة قبل أسابيع، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2008.
توترت علاقات البلدين لأكثر من عشر سنوات، بعد طرد تركيا للسفير الإسرائيلي عقب غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات أرسلتها إلى قطاع غزة في عام 2010، أسفرت عن مقتل مواطنين أتراك.
أُعيدت العلاقات الدبلوماسية في 2016 لكن تركيا سحبت دبلوماسييها بعد ذلك بعامين وطردت المبعوثين الإسرائيليين، ردا على قتل القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين المشاركين في احتجاجات بقطاع غزة. تبادلت الدولتان تعيين السفراء هذا العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала