https://sputnikarabic.ae/20221117/أردوغان-ونتنياهو-يتفقان-على-بدء-حقبة-جديدة-من-العلاقات-بين-البلدين-1070289132.html

أردوغان ونتنياهو يتفقان على "بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين"

أردوغان ونتنياهو يتفقان على "بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين"

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، والذي فاز حزبه بالانتخابات هذا الشهر، أهمية الحفاظ على قيام العلاقات بين... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T21:45+0000

2022-11-17T21:45+0000

2022-11-17T21:45+0000

إسرائيل

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رجب طيب أردوغان

بنيامين نتنياهو

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ووفقا لبيان أصدرته الرئاسة التركية الخميس، أعرب أردوغان لنتنياهو عن شعوره بالحزن إزاء "الأحداث التي وقعت قبل يومين في الضفة الغربية"، فيما قدم الأخير التعازي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد.قتل جنود إسرائيليين فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما، بعد مهاجمته لمستوطنين في الضفة الغربية يوم الثلاثاء، طعنا بالسكين ودهسا بالسيارة، متسببا في مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.ويأتي الحادث في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.وفي سياق حديث الزعيمين، ذكر حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو في بيان أن الزعيمين اتفقا على العمل معا "لبدء حقبة جديدة من العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنهما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.وجاء الاتصال في مرحلة تشهد تقاربا في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد فترة طويلة من التوترات، حيث زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ أنقرة قبل أسابيع، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2008.توترت علاقات البلدين لأكثر من عشر سنوات، بعد طرد تركيا للسفير الإسرائيلي عقب غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات أرسلتها إلى قطاع غزة في عام 2010، أسفرت عن مقتل مواطنين أتراك.أُعيدت العلاقات الدبلوماسية في 2016 لكن تركيا سحبت دبلوماسييها بعد ذلك بعامين وطردت المبعوثين الإسرائيليين، ردا على قتل القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين المشاركين في احتجاجات بقطاع غزة. تبادلت الدولتان تعيين السفراء هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-كلنا-ثقة-بتحقيق-حكومة-نتنياهو-للسلام-في-المنطقة-1070038178.html

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