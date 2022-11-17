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https://sputnikarabic.ae/20221117/أمريكا-تتهم-قراصنة-إيرانيين-باختراق-شبكة-تابعة-لها-وتثبيت-برنامج-لتعدين-العملات-المشفرة-1070283945.html
أمريكا تتهم قراصنة إيرانيين باختراق شبكة تابعة لها وتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة
أمريكا تتهم قراصنة إيرانيين باختراق شبكة تابعة لها وتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة
اتهمت الولايات المتحدة، إيران، برعاية مهاجمين سيبرانيين نجحوا في اختراق شبكة تابعة لوكالة حكومية أمريكية – لم تحددها – في وقت سابق هذا العام لتثبيت برنامج... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T16:55+0000
2022-11-17T16:55+0000
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وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، الصادر أمس الأربعاء، إنه رغم بدء عملية الاختراق على الأرجح في فبراير/ شباط، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو/ حزيران.وكشف التقرير عن استغلال القراصنة ثغرة أمنية "معروفة على نطاق واسع" وسبق أن حذرت منها وكالة الأمن السيبراني في ديسمبر/ كانون الأول 2021 ووجهت الوكالات الأمنية بمعالجتها.تنفي الحكومة الإيرانية بانتظام الادعاءات الأمريكية والغربية المتكررة التي تتهمها بأعمال القرصنة الإلكترونية. لم يوضح المسؤولون الأمريكيون الدافع النهائي وراء الهجوم أو ما إذا كان شمل الحصول على بيانات.في الأشهر الماضية، اتهمت السلطات الأمريكية متعاقدين قالت إنهم "تابعين للنظام الإيراني" باختراق شركات ومنظمات أمريكية، أثناء عملهم في شركات تكنولوجية تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20220915/واشنطن-تعرض-مكافأة-مالية-ضخمة-للقبض-على-3-من-قراصنة-الإنترنت-الإيرانيين-1067761714.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تتهم قراصنة إيرانيين باختراق شبكة تابعة لها وتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة

16:55 GMT 17.11.2022
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© shutterstock
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اتهمت الولايات المتحدة، إيران، برعاية مهاجمين سيبرانيين نجحوا في اختراق شبكة تابعة لوكالة حكومية أمريكية – لم تحددها – في وقت سابق هذا العام لتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، الصادر أمس الأربعاء، إنه رغم بدء عملية الاختراق على الأرجح في فبراير/ شباط، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو/ حزيران.
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وكشف التقرير عن استغلال القراصنة ثغرة أمنية "معروفة على نطاق واسع" وسبق أن حذرت منها وكالة الأمن السيبراني في ديسمبر/ كانون الأول 2021 ووجهت الوكالات الأمنية بمعالجتها.
تنفي الحكومة الإيرانية بانتظام الادعاءات الأمريكية والغربية المتكررة التي تتهمها بأعمال القرصنة الإلكترونية. لم يوضح المسؤولون الأمريكيون الدافع النهائي وراء الهجوم أو ما إذا كان شمل الحصول على بيانات.
في الأشهر الماضية، اتهمت السلطات الأمريكية متعاقدين قالت إنهم "تابعين للنظام الإيراني" باختراق شركات ومنظمات أمريكية، أثناء عملهم في شركات تكنولوجية تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.
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