https://sputnikarabic.ae/20221117/أنقرة-تؤكد-اتخاذ-خطوات-مهمة-لتصدير-المنتجات-الزراعية-الروسية-1070284915.html

أنقرة تؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتصدير المنتجات الزراعية الروسية

أنقرة تؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتصدير المنتجات الزراعية الروسية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه تم اتخاذ خطوات "مهمة"، نحو تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ولكن لم تتم إزالة كل العوائق. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T17:54+0000

2022-11-17T17:54+0000

2022-11-17T17:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره المكسيكي، من أنقرة، اليوم الخميس، إنه "تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تصدير المنتجات الزراعية الروسية ولكن لم تتم إزالة كل العوائق".وأضاف أن "تركيا تأمل تمديد مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة 4 أشهر أخرى".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك حديث عن تمديد صفقة الحبوب لأجل غير مسمى.وقال بيسكوف للصحفيين، في إشارة إلى طبيعة المفاوضات التي أدت إلى قرار تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا: "لم يكن هناك حديث عن التمديد لأجل غير مسمى".ورد بيسكوف للصحفيين على سؤال عما إذا كان قد تم وضع المخاوف الروسية في الاعتبار عند اتخاذ قرار تمديد صفقة الغذاء: "بالتأكيد، توجد تأكيدات من الأمم المتحدة بشأن الانتهاء من العمل على ضمان تصدير الأغذية الروسية والحبوب والأسمدة، العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة له نتائجه. كان هناك بيان مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحدث عن إعفاءات بموجب نظام العقوبات لمصدري الأغذية والأسمدة الروسية. هذا تقدم مهم بطريقة إيجابية، وسيتم الانتهاء من هذا العمل من أجل حل جميع المشاكل المباشرة وغير المباشرة التي تقف في هذا الطريق".

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