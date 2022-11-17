https://sputnikarabic.ae/20221117/إثيوبيا-تصدر-الكهرباء-إلى-كينيا-بعد-بدء-توليد-الطاقة-من-سد-النهضة-1070287827.html
إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى كينيا بعد بدء توليد الطاقة من سد النهضة
إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى كينيا بعد بدء توليد الطاقة من سد النهضة
أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الخميس، أن البلاد بدأت في تصدير الكهرباء إلى كينيا المجاورة، بعد أسبوع من اختبار خط نقل جديد بتكلفة مئات ملايين الدولارات. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T20:11+0000
2022-11-17T20:11+0000
2022-11-17T20:11+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049608181_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48e1aad58f1c4f18e1e3b49620e3bf8.jpg
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن الخط الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لديه القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر لإثيوبيا مصدرا لتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويا من العائد. إجمالا حققت البلاد 95.4 مليون دولار من صادرات الكهرباء العام الماضي.وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أكملت إثيوبيا أنشطتها لضمان نقل موثوق به ومتواصل للطاقة، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الكيني أنشطة مماثلة".بدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد عملاق للطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل، في توليد الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع تراه أديس أبابا كمفتاح للتنمية الاقتصادية، رغم أنه أثار توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان.السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيكون قادرا على توليد 5150 ميغاواط من الكهرباء بمجرد اكتماله في عام 2024. وقعت إثيوبيا اتفاقيات توريد مع كينيا والسودان وجيبوتي وأرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان.
https://sputnikarabic.ae/20221102/السيسي-يحث-إثيوبيا-على-التحلي-بالإرادة-السياسية-وحسن-النوايا-للتوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة-1069750009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049608181_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c4cee27aab9a597b5d360aa60148349.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العالم, اقتصاد
أخبار إثيوبيا, العالم, اقتصاد
إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى كينيا بعد بدء توليد الطاقة من سد النهضة
تابعنا عبر
أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الخميس، أن البلاد بدأت في تصدير الكهرباء إلى كينيا المجاورة، بعد أسبوع من اختبار خط نقل جديد بتكلفة مئات ملايين الدولارات.
وبحسب وكالة
"بلومبيرغ"، فإن الخط الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لديه القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر لإثيوبيا مصدرا لتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويا من العائد. إجمالا حققت البلاد 95.4 مليون دولار من صادرات الكهرباء العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أكملت إثيوبيا أنشطتها لضمان نقل موثوق به ومتواصل للطاقة، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الكيني أنشطة مماثلة".
بدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد عملاق للطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل، في توليد الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع تراه أديس أبابا كمفتاح للتنمية الاقتصادية
، رغم أنه أثار توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان.
السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيكون قادرا على توليد 5150 ميغاواط من الكهرباء بمجرد اكتماله في عام 2024. وقعت إثيوبيا اتفاقيات توريد مع كينيا والسودان وجيبوتي وأرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان.