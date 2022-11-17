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https://sputnikarabic.ae/20221117/إثيوبيا-تصدر-الكهرباء-إلى-كينيا-بعد-بدء-توليد-الطاقة-من-سد-النهضة-1070287827.html
إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى كينيا بعد بدء توليد الطاقة من سد النهضة
إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى كينيا بعد بدء توليد الطاقة من سد النهضة
أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الخميس، أن البلاد بدأت في تصدير الكهرباء إلى كينيا المجاورة، بعد أسبوع من اختبار خط نقل جديد بتكلفة مئات ملايين الدولارات. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T20:11+0000
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وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن الخط الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لديه القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر لإثيوبيا مصدرا لتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويا من العائد. إجمالا حققت البلاد 95.4 مليون دولار من صادرات الكهرباء العام الماضي.وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أكملت إثيوبيا أنشطتها لضمان نقل موثوق به ومتواصل للطاقة، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الكيني أنشطة مماثلة".بدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد عملاق للطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل، في توليد الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع تراه أديس أبابا كمفتاح للتنمية الاقتصادية، رغم أنه أثار توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان.السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيكون قادرا على توليد 5150 ميغاواط من الكهرباء بمجرد اكتماله في عام 2024. وقعت إثيوبيا اتفاقيات توريد مع كينيا والسودان وجيبوتي وأرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان.
https://sputnikarabic.ae/20221102/السيسي-يحث-إثيوبيا-على-التحلي-بالإرادة-السياسية-وحسن-النوايا-للتوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة-1069750009.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, اقتصاد
أخبار إثيوبيا, العالم, اقتصاد

إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى كينيا بعد بدء توليد الطاقة من سد النهضة

20:11 GMT 17.11.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الخميس، أن البلاد بدأت في تصدير الكهرباء إلى كينيا المجاورة، بعد أسبوع من اختبار خط نقل جديد بتكلفة مئات ملايين الدولارات.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن الخط الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لديه القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر لإثيوبيا مصدرا لتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويا من العائد. إجمالا حققت البلاد 95.4 مليون دولار من صادرات الكهرباء العام الماضي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
السيسي يحث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
2 نوفمبر, 12:33 GMT
وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أكملت إثيوبيا أنشطتها لضمان نقل موثوق به ومتواصل للطاقة، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الكيني أنشطة مماثلة".
بدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد عملاق للطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل، في توليد الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع تراه أديس أبابا كمفتاح للتنمية الاقتصادية، رغم أنه أثار توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان.
السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيكون قادرا على توليد 5150 ميغاواط من الكهرباء بمجرد اكتماله في عام 2024. وقعت إثيوبيا اتفاقيات توريد مع كينيا والسودان وجيبوتي وأرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان.
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