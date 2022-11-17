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https://sputnikarabic.ae/20221117/ارتفاع-عدد-قتلى-حادث-إيذه-في-إيران-إلى-7-أشخاص-ورئيسي-يطالب-القوات-الأمنية-بالتحرك-1070263666.html
ارتفاع عدد قتلى حادث إيذه في إيران إلى 7 أشخاص... ورئيسي يطالب القوات الأمنية بالتحرك
ارتفاع عدد قتلى حادث إيذه في إيران إلى 7 أشخاص... ورئيسي يطالب القوات الأمنية بالتحرك
توفي اثنان من جرحى الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران، ليرتفع عدد القتلى إلى 7. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T07:15+0000
2022-11-17T07:15+0000
أخبار إيران
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وقال مدير العلاقات العامة في جامعة "جندي شابور" للعلوم الطبية في مدينة أهواز، علي رضا نجفي، إن اثنين من الجرحى توفيا، ليبلغ عدد الضحايا 7 بمن فيهم طفلان".، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".من جانبه، أوعز الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى "الأجهزة الأمنية بالعمل على كشف هوية الضالعين في حادث إيذه الإرهابي والقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء لإنزال العقاب العادل بحقهم"، مقدما التعازي إلى عوائل قتلى هذا الحادث.بدوره، أعلن محافظ خوزستان، الحداد العام لثلاثة أيام في مدينة إيذه، وليوم واحد في المحافظة، وذلك إثر مقتل 7 مواطنين في حادث الأمس.وكانت وكالة إسنا الإيرانية قالت، أمس الأربعاء، إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وقال مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ خوزستان ولي الله حياتي: "مع الأسف في تمام الساعة 5:30 مساءً، وفي هجوم إرهابي فتح راكبو دراجتين ناريتين، النار على قوات الشرطة والأهالي بحيث أسفر حتى الآن عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم عدد من قوات الشرطة". وتابع: "تتواصل الجهود لتحديد واعتقال منفذي هذا الهجوم. في الوقت الحاضر، والأمن مستتب في مدينة "ايذه".وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221116/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-15-آخرين-إثر-هجوم-إرهابي-استهدف-سوقا-غربي-إيران-1070257596.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

ارتفاع عدد قتلى حادث إيذه في إيران إلى 7 أشخاص... ورئيسي يطالب القوات الأمنية بالتحرك

07:15 GMT 17.11.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AP Photo
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توفي اثنان من جرحى الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران، ليرتفع عدد القتلى إلى 7.
وقال مدير العلاقات العامة في جامعة "جندي شابور" للعلوم الطبية في مدينة أهواز، علي رضا نجفي، إن اثنين من الجرحى توفيا، ليبلغ عدد الضحايا 7 بمن فيهم طفلان".، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
من جانبه، أوعز الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى "الأجهزة الأمنية بالعمل على كشف هوية الضالعين في حادث إيذه الإرهابي والقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء لإنزال العقاب العادل بحقهم"، مقدما التعازي إلى عوائل قتلى هذا الحادث.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر هجوم إرهابي استهدف سوقا غربي إيران
أمس, 18:51 GMT
بدوره، أعلن محافظ خوزستان، الحداد العام لثلاثة أيام في مدينة إيذه، وليوم واحد في المحافظة، وذلك إثر مقتل 7 مواطنين في حادث الأمس.
وكانت وكالة إسنا الإيرانية قالت، أمس الأربعاء، إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.
وقال مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ خوزستان ولي الله حياتي: "مع الأسف في تمام الساعة 5:30 مساءً، وفي هجوم إرهابي فتح راكبو دراجتين ناريتين، النار على قوات الشرطة والأهالي بحيث أسفر حتى الآن عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم عدد من قوات الشرطة". وتابع: "تتواصل الجهود لتحديد واعتقال منفذي هذا الهجوم. في الوقت الحاضر، والأمن مستتب في مدينة "ايذه".
وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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