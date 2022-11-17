https://sputnikarabic.ae/20221117/الأردن-وإسرائيل-يوقعان-إعلان-نوايا-لإعادة-تأهيل-وتحسين-بيئة-مياه-نهر-الأردن-والبحر-الميت-1070272614.html
الأردن وإسرائيل يوقعان إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة مياه نهر الأردن والبحر الميت
الأردن وإسرائيل يوقعان إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة مياه نهر الأردن والبحر الميت
وقّع الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت. وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T11:22+0000
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عمان- سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "تم على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، اليوم الخميس، التوقيع بين الأردن وإسرائيل، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت".ووقّع إعلان النوايا عن الجانب الأردني، وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي، وزير حماية البيئة، تمار زاندربرغ.ويهدف التوقيع على إعلان النوايا - حسب الوكالة - إلى السعي لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 في المئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنوياً، الأمر الذي سعى معه الأردن بشكل حثيث ومنذ سنوات إلى العمل الجاد وتعبئة دعم المجتمع الدولي للسعي لإنقاذ البحر الميت الذي يمثل ميراثا مشتركا للإنسانية.وتشير الوكالة إلى أنه "يأتي إعلان النوايا كذلك في إطار سعي الأردن لحشد دعم المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المناخ وإعادة تأهيل البيئة والتنمية المستدامة لنهر الأردن والبحر الميت وكذلك خلق فرص عمل تنعكس على تحسين نوعية الحياة وتوفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن بما في ذلك الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20220621/شراء-المياه-من-إسرائيل-هل-تساهم-الحلول-المؤقتة-في-حل-أزمة-شح-المياه-بالأردن؟-1064007057.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الأردن وإسرائيل يوقعان إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة مياه نهر الأردن والبحر الميت
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وقّع الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت. وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.
عمان- سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "تم على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، اليوم الخميس، التوقيع بين الأردن وإسرائيل، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت".
ووقّع إعلان النوايا عن الجانب الأردني، وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي، وزير حماية البيئة، تمار زاندربرغ.
ويهدف التوقيع على إعلان النوايا - حسب الوكالة - إلى السعي لإعادة تأهيل نهر الأردن
الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 في المئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنوياً، الأمر الذي سعى معه الأردن بشكل حثيث ومنذ سنوات إلى العمل الجاد وتعبئة دعم المجتمع الدولي للسعي لإنقاذ البحر الميت الذي يمثل ميراثا مشتركا للإنسانية.
وتشير الوكالة إلى أنه "يأتي إعلان النوايا كذلك في إطار سعي الأردن لحشد دعم المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المناخ وإعادة تأهيل البيئة والتنمية المستدامة لنهر الأردن
والبحر الميت وكذلك خلق فرص عمل تنعكس على تحسين نوعية الحياة وتوفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن بما في ذلك الفلسطينيين".