https://sputnikarabic.ae/20221117/الخارجية-الروسية-حزمة-اتفاقيات-إسطنبول-مهمة-بالنسبة-لموسكو-1070270341.html
الخارجية الروسية: حزمة اتفاقيات إسطنبول مهمة بالنسبة لموسكو
الخارجية الروسية: حزمة اتفاقيات إسطنبول مهمة بالنسبة لموسكو
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، إن روسيا قد أعطت في السابق إشارات بأنها لن تقوم "بمقاطعة" صفقة الحبوب، والطبيعة الشاملة لحزمة... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T10:27+0000
2022-11-17T10:27+0000
2022-11-17T10:27+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وأضاف بانكين للصحفيين خلال إيجاز على هامش قمة "أبيك": "لا يمكنني تأكيد (معلومات حول التمديد)، قرأت، كما يبدو، نفس الشيء مثلكم. تنتهي مدة الاتفاق في 18 نوفمبرالجاري".وتابع بانكين "لكن لا تنسوا أن هذا جزء من حزمة الاتفاقات، بالمناسبة، من نتائج قمة العشرين، أنها أشارت بوضوح إلى أن هناك جزأين من الصفقة، مبادرة البحر الأسود "بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، ولكن هناك اتفاق آخر، تم تحديده مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ، بشأن مساعدة روسيا في تصدير الأسمدة والمواد الغذائية دون عوائق إلى الأسواق العالمية. حزمة هذه الصفقة مجتمعة مهمة للغاية بالنسبة لنا".وقال مصدر في اسطنبول مطلع على المفاوضات لوكالة "سبوتنيك" إن المفاوضات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ولا سيما الأمونيا، لا تزال جارية، ولم يتم اتخاذ أي قرار".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الخميس، تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لمدة 120 يومًا.وقال أردوغان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "الاتفاق تم على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، لمدة 120 يوما، اعتبارا من 19 نوفمبر 2022"؛ وهو موعد انتهاء العمل بالاتفاقية.وأوضح الرئيس التركي، أن القرار جاء بعد اجتماعات في تركيا بين الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة).كما أشار إلى أهمية الاتفاق، حيث بموجبه خرجت حوالي 500 سفينة، محملة بأكثر من 11 مليون طن من الحبوب إلى وجهات مختلفة حول العالم، خلال الأربعة أشهر الماضية.وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، تمديد العمل بالاتفاق؛ كما صدر بيان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يرحب باتفاق الأطراف على الاستمرار في العمل وفق الصفقة.ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي جرى توقيعه بإسطنبول، في 22 تموز/ يوليو، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، في أيلول/ سبتمبر، أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.وفي ذات الوقت، وكما أشار الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الصفقة، غير مفعل.
https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-البنية-التحتية-الأوكراني-يعلن-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1070264015.html
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روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: حزمة اتفاقيات إسطنبول مهمة بالنسبة لموسكو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، إن روسيا قد أعطت في السابق إشارات بأنها لن تقوم "بمقاطعة" صفقة الحبوب، والطبيعة الشاملة لحزمة اتفاقيات إسطنبول مهمة للغاية بالنسبة لموسكو.
وأضاف بانكين للصحفيين خلال إيجاز على هامش قمة "أبيك": "لا يمكنني تأكيد (معلومات حول التمديد)، قرأت، كما يبدو، نفس الشيء مثلكم. تنتهي مدة الاتفاق في 18 نوفمبرالجاري".
وتابع بانكين "لكن لا تنسوا أن هذا جزء من حزمة الاتفاقات، بالمناسبة، من نتائج قمة العشرين، أنها أشارت بوضوح إلى أن هناك جزأين من الصفقة، مبادرة البحر الأسود "بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، ولكن هناك اتفاق آخر، تم تحديده مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ، بشأن مساعدة روسيا في تصدير الأسمدة والمواد الغذائية دون عوائق إلى الأسواق العالمية. حزمة هذه الصفقة مجتمعة مهمة للغاية بالنسبة لنا".
وقال مصدر في اسطنبول مطلع على المفاوضات لوكالة "سبوتنيك" إن المفاوضات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ولا سيما الأمونيا، لا تزال جارية، ولم يتم اتخاذ أي قرار".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الخميس، تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
، لمدة 120 يومًا.
وقال أردوغان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "الاتفاق تم على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود
، لمدة 120 يوما، اعتبارا من 19 نوفمبر 2022"؛ وهو موعد انتهاء العمل بالاتفاقية.
وأوضح الرئيس التركي، أن القرار جاء بعد اجتماعات في تركيا بين الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة).
كما أشار إلى أهمية الاتفاق، حيث بموجبه خرجت حوالي 500 سفينة، محملة بأكثر من 11 مليون طن من الحبوب إلى وجهات مختلفة حول العالم، خلال الأربعة أشهر الماضية.
وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، تمديد العمل بالاتفاق؛ كما صدر بيان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
، يرحب باتفاق الأطراف على الاستمرار في العمل وفق الصفقة.
ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي جرى توقيعه بإسطنبول، في 22 تموز/ يوليو، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة،
تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، في أيلول/ سبتمبر، أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.
وفي ذات الوقت، وكما أشار الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الصفقة، غير مفعل.