https://sputnikarabic.ae/20221117/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بموقف-دولي-وأمريكي-حاسم-لضمان-عدم-تنفيذ-مخطط-نتنياهو-لتوسيع-الاستيطان-1070265980.html

الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي وأمريكي حاسم لضمان عدم تنفيذ مخطط نتنياهو لتوسيع الاستيطان

الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي وأمريكي حاسم لضمان عدم تنفيذ مخطط نتنياهو لتوسيع الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "المجتمع الدولي، وبالتحديد الولايات المتحدة، باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات، لضمان عدم تنفيذ اتفاق بين رئيس... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T08:23+0000

2022-11-17T08:23+0000

2022-11-17T08:23+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg

وأكدت الوزارة، في بيان لها، "إدانتها بأشد العبارات، لما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم أمس، عن الاتفاق المبرم بين نتنياهو وإيتمار بن غفير، بشأن تعميق الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، عبر تسوية أوضاع "عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، ومدها بالمزيد من البنية التحتية بما في ذلك الماء والكهرباء".وأشارت الوزارة إلى أنه "على الرغم من أن هذا الاتفاق سيتم خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعض بنوده لم تكتمل خططها بعد؛ إلا أنه يعمق الاستيطان ويؤدي إلى مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، ويشرّع البؤر العشوائية، خاصة في شمال الضفة الغربية".وحذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات "كارثية للاتفاق على المنطقة بأكملها"، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة، بضمان عدم تنفيذ الاتفاق وبنوده.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، "بعض ملامح اتفاق بين نتنياهو وبن غفير، الذي يضمن للأول تشكيل حكومة يمينية كاملة".وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أنه "بعد 17 عاما من انسحاب إسرائيل من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة معروفة باسم فك الارتباط مع غزة، هناك اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على تعديل قانون فك الارتباط، بحيث يمكن العودة للاستيطان شمالي الضفة".وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي رحب، الجمعة الماضية، بالتصويت والإجماع لصالح 4 قرارات لصالح فلسطين، في ‏اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.وأشار في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "تصويت الدول الإيجابي والداعم يأتي في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا وعدم التزامه بالقانون الدولي، وتؤكد تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى درياهم، وعلى رفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية".

https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-المجتمع-الدولي-باعتبار-بن-غفير-وسموتريتش-معادين-للسامية-1070025934.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية