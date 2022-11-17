https://sputnikarabic.ae/20221117/الخارجية-الكويتية-ترفض-رفضا-قاطعا-رد-فعل-الاتحاد-الأوروبي-على-الإعدامات-1070281428.html

الخارجية الكويتية ترفض "رفضا قاطعا" رد فعل الاتحاد الأوروبي على "الإعدامات"

الخارجية الكويتية ترفض "رفضا قاطعا" رد فعل الاتحاد الأوروبي على "الإعدامات"

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن رفضها بشكل قاطع، ما صدر من الاتحاد الأوروبي، بشأن تنفيذ القضاء الكويتي حكم الإعدام بحق 7 مدانين في جرائم قتل. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان، وبالأخص من أصدقائنا، وأرفض رفضا أكثر من قاطع، التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".وشدد الوزير على أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية".وكانت النيابة العامة الكويتية، أعلنت الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 7 أشخاص أدينوا في ارتكاب جرائم القتل العمد.ونُفذت أحكام الإعدام داخل السجن المركزي بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، إضافة إلى سوري وباكستاني وإثيوبية، بحسب بيان النيابة العامة.وهذه هي أحكام الإعدام الأولى التي تنفذ في الكويت منذ يناير/كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت وقتها حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.وردا على تنفيذ الحكم الكويتي، استدعى الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، سفير الكويت في بروكسل، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من "شينغن".وأكد نائب رئيس المفوضية مارغريتس شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

https://sputnikarabic.ae/20221116/الكويت-تعدم-7-مدانين-بالقتل-العمد-للمرة-الأولى-منذ-5-سنوات-1070254372.html

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