https://sputnikarabic.ae/20221117/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-11-قذيفة-هيمارس-في-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-1070275304.html

القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على الطريق بين بافلوفكا ونيكولسكي في دونيتسك

القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على الطريق بين بافلوفكا ونيكولسكي في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت بشكل كامل على الطريق بين بافلوفكا ونيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T12:27+0000

2022-11-17T12:27+0000

2022-11-17T12:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم السيطرة الكاملة على الطريق بين منطقتي بافلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية من قبل القوات الروسية".وأشار البيان إلى اعتراض وسائل الدفاع الجوي الروسية 15 قذيفة أوكرانية من راجمات صورايخ "هيمارس" خلال يوم واحد، بالإضافة إلى إسقاط قذائف "أوراغان" و"أولخا".وجاء في بيان الوزارة: "تم اعتراض 15 قذيفة من بينها: 11 قذيفة من راجمات صواريخ "هيمارس" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".كما تم إسقاط قذيفتين "أوراغان" في مقاطعة خاركوف، وقذيفتين "أولخا" في جمهورية لوغانسك الشعبية، وست مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".وأضاف البيان "أثناء القتال المضاد لمنصات الصواريخ، تم تدمير قاذفتين أوكرانيتين لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أوراغان" بالقرب من جوفتينوفا، بمقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق مارينكا ورازدالوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادارين مضادين للبطارية من صنع الولايات المتحدة من طراز "أي إن/ تي بي كيو-50".هذا، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية، تحرير أراضي هذه المقاطعات كليا من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى نزع سلاح أوكرانيا وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

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