https://sputnikarabic.ae/20221117/الدوما-يعتبر-قرار-محكمة-لاهاي-حول-حادثة-سقوط-طائرة-إم-إتش-17-الماليزية-مسيس-1070281912.html

الدوما يعتبر قرار محكمة لاهاي حول حادثة سقوط طائرة "إم إتش 17" الماليزية "مسيس"

الدوما يعتبر قرار محكمة لاهاي حول حادثة سقوط طائرة "إم إتش 17" الماليزية "مسيس"

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن قرار محكمة لاهاي بشأن حادثة سقوط الطائرة الماليزية "إم إتش 17"، مسيس، مشيرا إلى عدم... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T15:40+0000

2022-11-17T15:40+0000

2022-11-17T15:40+0000

روسيا

العالم

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وقال سلوتسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "القرار، بالطبع، مُسيّس، ولا يمكن للمرء أن يوافق عليه. لم يُسمح للمتخصصين الروس بالمشاركة في أنشطة مجموعة التحقيق المشتركة، وتم تجاهل نتائج تجارب (ألماز أنتي) ببساطة. لا يوجد دليل قوي تم تقديمه".وأعلنت محكمة لاهاي، اليوم الخميس، أن طائرة الرحلة الماليزية "إم إتش 17" سقطت بواسطة صاروخ من طراز "بوك" تم إطلاقه من ناحية منطقة بيرفومايسك الخاضعة في ذلك الوقت لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.وكانت رابطة شركات الدفاع الروسية "ألماز أنتي"، التي حققت في موقع الإطلاق المزعوم للصاروخ، قد خلصت في وقت سابق، إلى أن سيناريو إطلاق الصاروخ من نظام الدفاع الجوي "بوك" من نيجني وبيرفومايسك، والذي وصفه الخبراء الهولنديون بأنه موقع الإطلاق المزعوم "لم يتم تأكيده".وأجرت "ألماز أنتي" تجارب واسعة النطاق ثلاث مرات، لمحاكاة حادثة سقوط الطائرة الماليزية فوق دونباس، حيث أكدت التجارب أن الطائرة لا يمكن أن تصطدم إلا بصاروخ (9 إم )38 من قرية زاروشينسكوي، التي كان يسيطر عليها الجيش الأوكراني، الذي يملك أنظمة دفاع جوي "بوك" التي ورثتها كييف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث رفض الخبراء الهولنديون دعوة لحضور إحدى التجارب.وبدأت جلسة المحكمة بعد ظهر يوم الخميس الماضي في مجمع محكمة شيفول الخاضع لحراسة خاصة بالقرب من أمستردام، والذي خصصته محكمة لاهاي خصيصا لجلسات الاستماع في قضية تحطم طائرة الرحلة بوينغ الماليزية (الرحلة إم إتش 17) في عام 2014 في شرق أوكرانيا.وبدروها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن "الاتهامات بتورط روسيا في حادث تحطم طائرة "بوينغ" لا أساس لها من الصحة وتدعو للأسف"، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التحقيق متحيز ومن جانب واحد، وهو مليء بالمعايير المزدوجة.

https://sputnikarabic.ae/20221117/روسيا-تدرس-حكم-محكمة-لاهاي-حول-سقوط-الطائرة-الماليزية-إم-إتش-17-1070280676.html

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