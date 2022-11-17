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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-البولندي-يؤكد-عدم-إمكانية-إشراك-كييف-في-تحقيقات-سقوط-صاروخها-على-أراضي-بلاده-1070283608.html
الرئيس البولندي يؤكد عدم إمكانية إشراك كييف في تحقيقات سقوط صاروخها على أراضي بلاده
الرئيس البولندي يؤكد عدم إمكانية إشراك كييف في تحقيقات سقوط صاروخها على أراضي بلاده
أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أن ممثلي أوكرانيا يمكنهم التعرف على مجريات التحقيق حول سقوط صاروخهم على أراضي بولندا، لكن لا يمكنهم المشاركة في التحقيقات. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T16:58+0000
2022-11-17T16:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الرئيس البولندي في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إنه "من أجل التمكن من الحديث عن المشاركة في إجراءات التحقيق، ولكي تتمكن من التحدث عن المشاركة في التحقيق، يجب تنفيذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والمعاهدات الدولية. وهذا دائما نشاط يدخل في إطار ما يسمى بالمساعدة القانونية".وأشار دودا إلى أن هذا الرأي شارك فيه المدعي العام الذي يعمل في موقع الحاثة في الوقت الحالي، وقال: "لقد تحدثت للتو مع المدعي العام، الذي يقوم بإجراءات فورية، إن لديه موقفا وديا للغاية تجاه أوكرانيا، ولكن لديه نهج قانوني. إذا أراد الضيوف من أوكرانيا رؤية الإجراءات والتحقيق، فيمكن عندئذٍ إظهار ذلك لهم".وبحسب التلفزيون البولندي، وصل الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى مكان الحادث، وذلك بعد سقوط صاروخ أوكراني في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث قتل مواطنان.وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في وقت سابق، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-تسمح-لخبراء-أوكرانيين-بزيارة-موقع-سقوط-الصواريخ-على-أراضيها-1070276855.html
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العالم
العالم

الرئيس البولندي يؤكد عدم إمكانية إشراك كييف في تحقيقات سقوط صاروخها على أراضي بلاده

16:58 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
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أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أن ممثلي أوكرانيا يمكنهم التعرف على مجريات التحقيق حول سقوط صاروخهم على أراضي بولندا، لكن لا يمكنهم المشاركة في التحقيقات.
وقال الرئيس البولندي في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إنه "من أجل التمكن من الحديث عن المشاركة في إجراءات التحقيق، ولكي تتمكن من التحدث عن المشاركة في التحقيق، يجب تنفيذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والمعاهدات الدولية. وهذا دائما نشاط يدخل في إطار ما يسمى بالمساعدة القانونية".
وأشار دودا إلى أن هذا الرأي شارك فيه المدعي العام الذي يعمل في موقع الحاثة في الوقت الحالي، وقال: "لقد تحدثت للتو مع المدعي العام، الذي يقوم بإجراءات فورية، إن لديه موقفا وديا للغاية تجاه أوكرانيا، ولكن لديه نهج قانوني. إذا أراد الضيوف من أوكرانيا رؤية الإجراءات والتحقيق، فيمكن عندئذٍ إظهار ذلك لهم".

وتابع الرئيس البولندي: "لكن إذا كنا نتحدث عن المشاركة في التحقيق، وحول الوصول إلى المستندات والمعلومات، فإن هذا يتطلب بالفعل أسبابا محددة من حيث القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

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13:06 GMT
وبحسب التلفزيون البولندي، وصل الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى مكان الحادث، وذلك بعد سقوط صاروخ أوكراني في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث قتل مواطنان.
وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.
وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في وقت سابق، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.
وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.
ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
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