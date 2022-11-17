https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-البولندي-يؤكد-عدم-إمكانية-إشراك-كييف-في-تحقيقات-سقوط-صاروخها-على-أراضي-بلاده-1070283608.html

الرئيس البولندي يؤكد عدم إمكانية إشراك كييف في تحقيقات سقوط صاروخها على أراضي بلاده

الرئيس البولندي يؤكد عدم إمكانية إشراك كييف في تحقيقات سقوط صاروخها على أراضي بلاده

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أن ممثلي أوكرانيا يمكنهم التعرف على مجريات التحقيق حول سقوط صاروخهم على أراضي بولندا، لكن لا يمكنهم المشاركة في التحقيقات. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T16:58+0000

2022-11-17T16:58+0000

2022-11-17T16:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال الرئيس البولندي في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إنه "من أجل التمكن من الحديث عن المشاركة في إجراءات التحقيق، ولكي تتمكن من التحدث عن المشاركة في التحقيق، يجب تنفيذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والمعاهدات الدولية. وهذا دائما نشاط يدخل في إطار ما يسمى بالمساعدة القانونية".وأشار دودا إلى أن هذا الرأي شارك فيه المدعي العام الذي يعمل في موقع الحاثة في الوقت الحالي، وقال: "لقد تحدثت للتو مع المدعي العام، الذي يقوم بإجراءات فورية، إن لديه موقفا وديا للغاية تجاه أوكرانيا، ولكن لديه نهج قانوني. إذا أراد الضيوف من أوكرانيا رؤية الإجراءات والتحقيق، فيمكن عندئذٍ إظهار ذلك لهم".وبحسب التلفزيون البولندي، وصل الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى مكان الحادث، وذلك بعد سقوط صاروخ أوكراني في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث قتل مواطنان.وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في وقت سابق، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-تسمح-لخبراء-أوكرانيين-بزيارة-موقع-سقوط-الصواريخ-على-أراضيها-1070276855.html

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