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https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-التونسي-يحذر-من-محاولات-إسقاط-الدولة-1070263190.html
الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة
الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات يقوم بها البعض لإسقاط الدولة، لكنه أكد أن من يقوم بذلك واهم وأن مكانه صناديق القمامة. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T06:57+0000
2022-11-17T06:57+0000
العالم العربي
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جاء ذلك خلال استقباله وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى أن الاجتماع جرى في قصر قرطاج، أمس الأربعاء.وخلال الاجتماع، أصدر سعيد توجيهات للشيخاوي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفه بـ "الكارثة البيئية" في صفاقس بالتعاون مع الجهات المسؤولة.وحذر سعيد من وسائل يستخدمها البعض لتأجيج الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن تراكم القمامة في صفاقس خلق مشكلة بيئية إضافية زادت من تفاقم الوضع البيئي المتأزم بها.وأكد الرئيس التونسي على وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به بعض الجماعات المحلية من استقلالية لا يمس وحدة تونس، وأنه يجب المساواة بين الجميع في تحقيق المصالح العامة.
https://sputnikarabic.ae/20220603/حمة-الهمامي-الرئيس-قيس-سعيد-ماضٍ-بالبلاد-نحو-الاستبداد-الزاحف-1063056352.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة

06:57 GMT 17.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات يقوم بها البعض لإسقاط الدولة، لكنه أكد أن من يقوم بذلك واهم وأن مكانه صناديق القمامة.
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى أن الاجتماع جرى في قصر قرطاج، أمس الأربعاء.
وخلال الاجتماع، أصدر سعيد توجيهات للشيخاوي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفه بـ "الكارثة البيئية" في صفاقس بالتعاون مع الجهات المسؤولة.
الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
حمة الهمامي: الرئيس قيس سعيد ماضٍ بالبلاد نحو الاستبداد "الزاحف"
3 يونيو, 21:41 GMT
وحذر سعيد من وسائل يستخدمها البعض لتأجيج الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن تراكم القمامة في صفاقس خلق مشكلة بيئية إضافية زادت من تفاقم الوضع البيئي المتأزم بها.
وأكد الرئيس التونسي على وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به بعض الجماعات المحلية من استقلالية لا يمس وحدة تونس، وأنه يجب المساواة بين الجميع في تحقيق المصالح العامة.
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