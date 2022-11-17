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https://sputnikarabic.ae/20221117/السعودية-توقع-اتفاقات-استثمار-بقيمة-30-مليار-دولار-مع-شركات-كورية-جنوبية-1070286745.html
السعودية توقع اتفاقات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية توقع اتفاقات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، عن إبرام المملكة اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T19:38+0000
2022-11-17T19:38+0000
اقتصاد
السعودية
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وقال الوزير لشبكة "الشرق نيوز" إن هذه الاتفاقات ستقفز بالشراكة بين البلدين إلى مستويات متقدمة للغاية، موضحا أنها شملت مجالات جديدة ومتنوعة، منها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الطبية وبناء السفن.وجاءت هذه الاتفاقات بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية ضمن جولة آسيوية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس يون سوك يول وتعهد بتعزيز التعاون بين البلدين وفقا لخطط رؤية 2030 التنموية.وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة"، مضيفا: "نسعى لأن يسهم التعاون في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية إن السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع "نيوم" والصناعات الدفاعية، وذلك بحسب ما نقل القصر الرئاسي في سيئول.وشملت الاتفاقات، تعاونا بين شركات من بينها "سامسونغ" و"بوسكو" والتي أبرمت أكثر من 20 اتفاقا مع شركات سعودية في مجالات منها التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والصناعات الدوائية والألعاب، بحسب بيان لوزارة الصناعة الكورية الجنوبية.وذكرت "الشرق" أن الشركة السعودية للاستثمار أبرمت اتفاقا في كوريا الجنوبية لإنشاء سبعة صناديق متخصصة، إلى جانب توقيع شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" وأربع شركات كورية أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبناء وتشغيل مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية.كما شملت الاتفاقات؛ مذكرة تفاهم بين "هيونداي روتم" والشركة السعودية للتعاون في مشروع للسكك الحديدية في المملكة لمنطقة "نيوم" الصناعية، والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي، لي تشانج يانج، إن حكومته "ستدعم بفعالية التطبيق الناجح للمشروع التعاوني الذي يستخدم أحدث هندسة معمارية كورية في مدينة نيوم الذكية".
https://sputnikarabic.ae/20221117/ولي-العهد-السعودي-نأمل-في-توسيع-التعاون-مع-كوريا-الجنوبية-في-مجال-الطاقة-وصناعة-الدفاع-1070264208.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية

السعودية توقع اتفاقات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية

19:38 GMT 17.11.2022
© AFP 2022 / MAST IRHAMولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / MAST IRHAM
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كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، عن إبرام المملكة اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية.
وقال الوزير لشبكة "الشرق نيوز" إن هذه الاتفاقات ستقفز بالشراكة بين البلدين إلى مستويات متقدمة للغاية، موضحا أنها شملت مجالات جديدة ومتنوعة، منها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الطبية وبناء السفن.
وجاءت هذه الاتفاقات بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية ضمن جولة آسيوية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس يون سوك يول وتعهد بتعزيز التعاون بين البلدين وفقا لخطط رؤية 2030 التنموية.
وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة"، مضيفا: "نسعى لأن يسهم التعاون في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
ولي العهد السعودي: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة وصناعة الدفاع
07:35 GMT
من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية إن السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع "نيوم" والصناعات الدفاعية، وذلك بحسب ما نقل القصر الرئاسي في سيئول.
وشملت الاتفاقات، تعاونا بين شركات من بينها "سامسونغ" و"بوسكو" والتي أبرمت أكثر من 20 اتفاقا مع شركات سعودية في مجالات منها التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والصناعات الدوائية والألعاب، بحسب بيان لوزارة الصناعة الكورية الجنوبية.
وذكرت "الشرق" أن الشركة السعودية للاستثمار أبرمت اتفاقا في كوريا الجنوبية لإنشاء سبعة صناديق متخصصة، إلى جانب توقيع شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" وأربع شركات كورية أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبناء وتشغيل مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية.
كما شملت الاتفاقات؛ مذكرة تفاهم بين "هيونداي روتم" والشركة السعودية للتعاون في مشروع للسكك الحديدية في المملكة لمنطقة "نيوم" الصناعية، والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.
وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي، لي تشانج يانج، إن حكومته "ستدعم بفعالية التطبيق الناجح للمشروع التعاوني الذي يستخدم أحدث هندسة معمارية كورية في مدينة نيوم الذكية".
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