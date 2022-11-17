https://sputnikarabic.ae/20221117/السلطات-الأوكرانية-تطلق-صفارات-الإنذار-في-أجواء-العاصمة-كييف-1070262400.html
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في أجواء العاصمة كييف
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في أجواء العاصمة كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن إطلاق صفارات الإنذار في أجواء العاصمة كييف. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T06:14+0000
2022-11-17T06:14+0000
2022-11-17T06:33+0000
العالم
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وجاء في الرسالة المنشورة على منصة التابعة للإدارة "انتباه! تم الإعلان عن إنذار مبكر لاحتمال حدوث غارات جوية في مدينة كييف".وأضافت بالقول: "نطلب من الجميع التوجه بشكل عاجل إلى ملاجئ المدنية".وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية، تم الإعلان أيضًا عن إنذار غارة جوية في مناطق كييف وفينيتسا وجيتومير في أوكرانيا.وشهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعا للتيار الكهربائي بعد دوي صفارات الانذار الجوية.وذكرت الشركة المشغلة للطاقة في العاصمة أنه تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في كييف نظرا للمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في أجواء العاصمة كييف
06:14 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن إطلاق صفارات الإنذار في أجواء العاصمة كييف.
وجاء في الرسالة المنشورة على منصة التابعة للإدارة "انتباه! تم الإعلان عن إنذار مبكر لاحتمال حدوث غارات جوية في مدينة كييف".
وأضافت بالقول: "نطلب من الجميع التوجه بشكل عاجل إلى ملاجئ المدنية".
وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية، تم الإعلان أيضًا عن إنذار غارة جوية في مناطق كييف وفينيتسا وجيتومير في أوكرانيا.
وشهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعا للتيار الكهربائي بعد دوي صفارات الانذار الجوية.
وذكرت الشركة المشغلة للطاقة في العاصمة أنه تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في كييف نظرا للمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية.