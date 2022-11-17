https://sputnikarabic.ae/20221117/السوشيال-ميديا-ليست-بئرا-للأسرار-1070277706.html
"السوشيال ميديا" ليست بئرا للأسرار
"السوشيال ميديا" ليست بئرا للأسرار
نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المشاكل الأسرية في السوشيال ميديا؛ مهرجان "مراكش" للأفلام السينماىية في نسخته 19؛ المؤتمر العالمي... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T13:35+0000
2022-11-17T13:35+0000
2022-11-17T13:35+0000
راديو
صدى الحياة
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"السوشيل ميديا" ليست بئر للأسرار
"السوشيل ميديا" ليست بئر للأسرار
البيوت أسرار... كلمتين منذ صغرنا نسمعهما من الكبار ومن والدينا، وتكون هذه وصية الأم لابنتها إذا أقبلت على الزواج وبدأت حياة جديدة، وحتى الرجال يفضلون دائما بل ويطلبون من زوجاتهم أن يظل ما يحدث في البيوت داخل البيت لا خارجه.في وقتنا الحالي، المفاهيم والأساليب وطبيعة العلاقات تغيرت وبات كل شيء قابل للنشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإلى أي مدى تؤثر السوشيال ميديا على قرارات الارتباط والزواج والطلاق؟ وإلى أي مدى تتسبب مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية في تغيير مسار العلاقة الزوجية؟حول هذا الموضوع، قالت الإخصائية الاجتماعية، ربا صليبا لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت صليبا إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
"السوشيال ميديا" ليست بئرا للأسرار
تابعنا عبر
نتحدّث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المشاكل الأسرية في السوشيال ميديا؛ مهرجان "مراكش" للأفلام السينماىية في نسخته 19؛ المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد في الكويت؛ قطر أول دولة شرق أوسطية تستضيف مونديال كرة القدم؛ مهرجان لبنان الدولي للحكواتي؛ وإحياء مهرجان "الخريف الروسي" في بيروت.
البيوت أسرار... كلمتين منذ صغرنا نسمعهما من الكبار ومن والدينا، وتكون هذه وصية الأم لابنتها إذا أقبلت على الزواج وبدأت حياة جديدة، وحتى الرجال يفضلون دائما بل ويطلبون من زوجاتهم أن يظل ما يحدث في البيوت داخل البيت لا خارجه.
في وقتنا الحالي، المفاهيم والأساليب وطبيعة العلاقات تغيرت وبات كل شيء قابل للنشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإلى أي مدى تؤثر السوشيال ميديا على قرارات الارتباط والزواج والطلاق؟ وإلى أي مدى تتسبب مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية في تغيير مسار العلاقة الزوجية؟
حول هذا الموضوع، قالت الإخصائية الاجتماعية، ربا صليبا لبرنامج "صدى الحياة":
"إن "السوشيال ميديا" مرض العصر، الذي تغلغل في البيوت والمدارس والجامعات والأعمال، ولم يستطع أن يقف في وجهه لا العمر ولا المذهب ولا العرق ولا الدين، وللأسف استطاع أن يتمكن من كل شرائح المجتمع، واليوم بات استخدام هذه المواقع لإدراج أفكار مرفوضة مجتمعيا وترويج فكر جديد عن طريق فئة الأطفال وكأنه غسيل للأدمغة".
"هذه المواقع أصبحت تدخل في كل تفاصيل العائلة وأدت إلى تشتّت بقلب العائلة، وبات أفرادها أسيرين هذه المواقع، واليوم أصبح نشر الحياة اليومية التي تخفي الكثير من الوجع والمشاكل ولا تظهرها للعالم أحيانا كثيرة فقط لجلب المشاهدات والواقع شيء آخر، والمتابع يتأثر فقط بالجزئية الوردية للعالم الافتراضي، لهذا على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لأطفالهم وما يتلقّونه من مضمون عبر هذه المواقع التي أثرت على الحياة الاجتماعية والزوجية بشكل كبير".
التفاصيل في الملف الصوتي....