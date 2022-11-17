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العراق... مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر انفجار مجمع سكني
العراق... مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر انفجار مجمع سكني
قتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرون على الأقل، إثر انفجار وقع في أحد المجمعات السكنية، في محافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، مساء اليوم الخميس، ما تسبب في... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T18:47+0000
2022-11-17T18:47+0000
العراق
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية "إينا"، أن الحادث الذي وقع في مجمع "كويزا 3" السكني، سببه انفجار منظومة الغاز "إل بي جي"، ونتج عن انهيار 3 منازل ووفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن المنزل الذي تعرض في الأساس للحادث كان يتواجد داخله أكثر من 20 شخصا، ونُقل 8 منهم إلى المستشفى، فيما يتواجد حاليا تحت الأنقاض بين 10- 12 شخصا.وفقا للشهود، فهناك أطفال بين الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. ذكرت سلطات الدفاع المدني في السليمانية أن 10 فرق طوارئ تعمل على إخراج العالقين تحت المنازل المنهارة.وأعلنت الأجهزة الأمنية والصحية والدفاع المدني في المحافظة، مساء اليوم، استنفار قواتها في أعقاب الحادث، والانتشار في موقع الانفجار.من جانبه، قال مدير إدارة الصحة في المحافظة، صباح هورامي، في بيان أن "الحادث سببه انفجار خزان غاز سائل"، مشيرا إلى استنفار جميع المستشفيات لاستقبال الجرحى.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر انفجار مجمع سكني

18:47 GMT 17.11.2022
© Sputnikوفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق
وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
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قتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرون على الأقل، إثر انفجار وقع في أحد المجمعات السكنية، في محافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، مساء اليوم الخميس، ما تسبب في تهدم بعض المنازل.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "إينا"، أن الحادث الذي وقع في مجمع "كويزا 3" السكني، سببه انفجار منظومة الغاز "إل بي جي"، ونتج عن انهيار 3 منازل ووفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن المنزل الذي تعرض في الأساس للحادث كان يتواجد داخله أكثر من 20 شخصا، ونُقل 8 منهم إلى المستشفى، فيما يتواجد حاليا تحت الأنقاض بين 10- 12 شخصا.
وفقا للشهود، فهناك أطفال بين الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. ذكرت سلطات الدفاع المدني في السليمانية أن 10 فرق طوارئ تعمل على إخراج العالقين تحت المنازل المنهارة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية والصحية والدفاع المدني في المحافظة، مساء اليوم، استنفار قواتها في أعقاب الحادث، والانتشار في موقع الانفجار.
من جانبه، قال مدير إدارة الصحة في المحافظة، صباح هورامي، في بيان أن "الحادث سببه انفجار خزان غاز سائل"، مشيرا إلى استنفار جميع المستشفيات لاستقبال الجرحى.
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