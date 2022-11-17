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https://sputnikarabic.ae/20221117/الكرملين-لا-يوجد-حديث-عن-تمديد-صفقة-الغذاء-لأجل-غير-مسمى-1070276225.html
الكرملين: لا يوجد حديث عن تمديد صفقة الغذاء لأجل غير مسمى
الكرملين: لا يوجد حديث عن تمديد صفقة الغذاء لأجل غير مسمى
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك حديث عن تمديد صفقة الحبوب لأجل غير مسمى. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T12:44+0000
2022-11-17T12:44+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، في إشارة إلى طبيعة المفاوضات التي أدت إلى قرار تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا: "لم يكن هناك حديث عن التمديد لأجل غير مسمى".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد تم وضع المخاوف الروسية في الاعتبار عند اتخاذ قرار تمديد صفقة الغذاء: "بالتأكيد، توجد تأكيدات من الأمم المتحدة بشأن الانتهاء من العمل على ضمان تصدير الأغذية الروسية والحبوب والأسمدة، العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة له نتائجه. كان هناك بيان مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحدث عن إعفاءات بموجب نظام العقوبات لمصدري الأغذية والأسمدة الروسية. هذا تقدم مهم بطريقة إيجابية، وسيتم الانتهاء من هذا العمل من أجل حل جميع المشاكل المباشرة وغير المباشرة التي تقف في هذا الطريق".
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الكرملين: لا يوجد حديث عن تمديد صفقة الغذاء لأجل غير مسمى

12:44 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك حديث عن تمديد صفقة الحبوب لأجل غير مسمى.
وقال بيسكوف للصحفيين، في إشارة إلى طبيعة المفاوضات التي أدت إلى قرار تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا: "لم يكن هناك حديث عن التمديد لأجل غير مسمى".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد تم وضع المخاوف الروسية في الاعتبار عند اتخاذ قرار تمديد صفقة الغذاء: "بالتأكيد، توجد تأكيدات من الأمم المتحدة بشأن الانتهاء من العمل على ضمان تصدير الأغذية الروسية والحبوب والأسمدة، العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة له نتائجه. كان هناك بيان مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحدث عن إعفاءات بموجب نظام العقوبات لمصدري الأغذية والأسمدة الروسية. هذا تقدم مهم بطريقة إيجابية، وسيتم الانتهاء من هذا العمل من أجل حل جميع المشاكل المباشرة وغير المباشرة التي تقف في هذا الطريق".
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