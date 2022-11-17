https://sputnikarabic.ae/20221117/الكرملين-يصف-البيان-الختامي-لقمة-مجموعة-العشرين-بـانتصار-للفطرة-السليمة-1070278606.html
الكرملين يصف البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ"انتصار للفطرة السليمة"
الكرملين يصف البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ"انتصار للفطرة السليمة"
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين بأنه انتصار للفطرة السلمية، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل ضمن هذه... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T13:50+0000
2022-11-17T13:50+0000
2022-11-17T13:50+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قمة مجموعة العشرين في بالي
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وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على البيان الختامي، إن "هذا بالأحرى انتصار للفطرة السليمة. وبالطبع، هذا إنجاز كبير لكل من دبلوماسيينا وممثلنا (لدى مجموعة العشرين)، وإنجاز كبير للإندونيسيين، الذين ترأسوا وما زالوا يرأسون مجموعة العشرين، والدبلوماسيين الهنود، الذين سيستمرون في رئاسة مجموعة العشرين، وشركائنا الصينيين ودول أخرى".واعتبر بيسكوف، أنه تم "تحييد العدوانية العمياء للغرب الجماعي" والتوصل إلى حل وسط بين وفود دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه، بخلاف ذلك، كان يمكن أن تترك القمة لأول مرة من دون بيان ختامي.ونصّ البيان المشترك الذي صدر في ختام قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأربعاء، على أن معظم دول مجموعة العشرين تدين بشدة الصراع في أوكرانيا، ومع ذلك، هناك آراء وتقييمات أخرى من بين أعضاء الجمعية حول هذا الوضع.كما أكد البيان أنه يجب على بلدان مجموعة العشرين اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الجوع وبناء سلاسل توريد الغذاء.وشددت دول مجموعة العشرين على الحاجة إلى ضمان أن الطلب على الطاقة يتناسب مع إمدادات الطاقة المعقولة التكلفة.كما دعا قادة دول مجموعة العشرين إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة مجموعة العشرين في بالي
روسيا, قمة مجموعة العشرين في بالي
الكرملين يصف البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ"انتصار للفطرة السليمة"
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وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين بأنه انتصار للفطرة السلمية، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل ضمن هذه المجموعة.
وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على البيان الختامي، إن "هذا بالأحرى انتصار للفطرة السليمة. وبالطبع، هذا إنجاز كبير لكل من دبلوماسيينا وممثلنا (لدى مجموعة العشرين)، وإنجاز كبير للإندونيسيين، الذين ترأسوا وما زالوا يرأسون مجموعة العشرين، والدبلوماسيين الهنود، الذين سيستمرون في رئاسة مجموعة العشرين، وشركائنا الصينيين ودول أخرى".
واعتبر بيسكوف، أنه تم "تحييد العدوانية العمياء للغرب الجماعي" والتوصل إلى حل وسط بين وفود دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه، بخلاف ذلك، كان يمكن أن تترك القمة لأول مرة من دون بيان ختامي.
ونصّ البيان المشترك الذي صدر في ختام قمة العشرين في جزيرة بالي
الإندونيسية، اليوم الأربعاء، على أن معظم دول مجموعة العشرين تدين بشدة الصراع في أوكرانيا، ومع ذلك، هناك آراء وتقييمات أخرى من بين أعضاء الجمعية حول هذا الوضع.
"غالبية أعضاء [مجموعة العشرين] أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة وتؤدي إلى تفاقم المشاكل القائمة في الاقتصاد العالمي، وتحد من نموه، وتزيد من التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي والطاقة، وتزايد المخاطر على الاستقرار المالي. لكن كانت هناك وجهات نظر أخرى، وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".
كما أكد البيان أنه يجب على بلدان مجموعة العشرين اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الجوع وبناء سلاسل توريد الغذاء.
وأكدت دول مجموعة العشرين على أهمية صفقة الحبوب وأيدت مواصلة تنفيذها: "نرحب بالتوقيع، بوساطة من تركيا والأمم المتحدة على اتفاقيتين بشأن النقل الآمن للحبوب والأغذية من الموانئ الأوكرانية. ونؤكد على أهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب والمستمر من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ودعم الأمين العام للأمم المتحدة المشاركين لمواصلة هذه الجهود".
وشددت دول مجموعة العشرين على الحاجة إلى ضمان أن الطلب على الطاقة يتناسب مع إمدادات الطاقة المعقولة التكلفة.
وقال البيان: "نحن نعيش في فترة من أزمات المناخ والطاقة التي تفاقمت بسبب التحديات الجيوسياسية. إننا نشهد تقلبات في أسعار الطاقة والأسواق، فضلاً عن نقص/ انقطاع في إمدادات الطاقة. ونؤكد على الحاجة الملحة للتحول السريع وتنويع أنظمة الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة والمرونة واستقرار السوق من خلال تسريع وضمان الانتقال إلى طاقة نظيفة ومستدامة ومنصفة وميسورة التكلفة وشاملة وتدفق الاستثمار المستدام. ونشدد على أهمية ضمان تطابق الطلب العالمي على الطاقة مع إمدادات الطاقة المعقولة التكلفة".
كما دعا قادة دول مجموعة العشرين إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.