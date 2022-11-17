https://sputnikarabic.ae/20221117/الكرملين-يصف-البيان-الختامي-لقمة-مجموعة-العشرين-بـانتصار-للفطرة-السليمة-1070278606.html

الكرملين يصف البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ"انتصار للفطرة السليمة"

الكرملين يصف البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ"انتصار للفطرة السليمة"

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين بأنه انتصار للفطرة السلمية، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل ضمن هذه... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T13:50+0000

2022-11-17T13:50+0000

2022-11-17T13:50+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

قمة مجموعة العشرين في بالي

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وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على البيان الختامي، إن "هذا بالأحرى انتصار للفطرة السليمة. وبالطبع، هذا إنجاز كبير لكل من دبلوماسيينا وممثلنا (لدى مجموعة العشرين)، وإنجاز كبير للإندونيسيين، الذين ترأسوا وما زالوا يرأسون مجموعة العشرين، والدبلوماسيين الهنود، الذين سيستمرون في رئاسة مجموعة العشرين، وشركائنا الصينيين ودول أخرى".واعتبر بيسكوف، أنه تم "تحييد العدوانية العمياء للغرب الجماعي" والتوصل إلى حل وسط بين وفود دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه، بخلاف ذلك، كان يمكن أن تترك القمة لأول مرة من دون بيان ختامي.ونصّ البيان المشترك الذي صدر في ختام قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأربعاء، على أن معظم دول مجموعة العشرين تدين بشدة الصراع في أوكرانيا، ومع ذلك، هناك آراء وتقييمات أخرى من بين أعضاء الجمعية حول هذا الوضع.كما أكد البيان أنه يجب على بلدان مجموعة العشرين اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الجوع وبناء سلاسل توريد الغذاء.وشددت دول مجموعة العشرين على الحاجة إلى ضمان أن الطلب على الطاقة يتناسب مع إمدادات الطاقة المعقولة التكلفة.كما دعا قادة دول مجموعة العشرين إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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سبوتنيك عربي

روسيا, قمة مجموعة العشرين في بالي