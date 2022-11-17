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https://sputnikarabic.ae/20221117/المفوض-السامي-لحقوق-الإنسان-يدعو-جميع-الأطراف-السودانية-إلى-تقديم-تنازلات-1070274790.html
المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو جميع الأطراف السودانية إلى تقديم تنازلات
المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو جميع الأطراف السودانية إلى تقديم تنازلات
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب على جميع أطراف العملية السياسية في السودان تقديم تنازلات وتغليب مصلحة البلاد. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T12:07+0000
2022-11-17T12:07+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وشدد تورك على ضرورة التوصل إلى توافق وطني شامل يسهم في تحقيق مصلحة السودان على المستويين المحلي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.وجاءت تصريحات المفوض السامي خلال مؤتمر عقده في الخرطوم في نهاية زيارته إلى السودان الهادفة إلى دعم سيادة القانون وتحقيق الشفافية والعدالة.وقال فولكر تورك إنه يعرب عن تضامنه مع السودانيين الذين يطالبون بتحقيق تطلعاتهم نحو الوصول إلى مستقبل أفضل.ولفت تورك إلى أهمية التخطيط لمواجهة الأوبئة والانتهاكات المجتمعية، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بصحة جميع أفراد الشعب السوداني والتأكيد على عدم إفلات المجرمين من العقاب لبناء الثقة بين الحكومات وشعوبهم.
https://sputnikarabic.ae/20221112/سياسي-سوداني-يوضح-لـسبوتنيك-الملفات-التي-تنتظر-المفوض-السامي-لحقوق-الإنسان-في-الخرطوم-1070100051.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو جميع الأطراف السودانية إلى تقديم تنازلات

12:07 GMT 17.11.2022
© AP Photoمظاهرات، الشعب يطالب بتنحي الرئيس السودان عمر البشير، الخرطوم، السودان 11 أبريل/ نيسان 2019
مظاهرات، الشعب يطالب بتنحي الرئيس السودان عمر البشير، الخرطوم، السودان 11 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AP Photo
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قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب على جميع أطراف العملية السياسية في السودان تقديم تنازلات وتغليب مصلحة البلاد.
وشدد تورك على ضرورة التوصل إلى توافق وطني شامل يسهم في تحقيق مصلحة السودان على المستويين المحلي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.
وجاءت تصريحات المفوض السامي خلال مؤتمر عقده في الخرطوم في نهاية زيارته إلى السودان الهادفة إلى دعم سيادة القانون وتحقيق الشفافية والعدالة.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
سياسي سوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الملفات التي تنتظر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم
12 نوفمبر, 17:29 GMT
وقال فولكر تورك إنه يعرب عن تضامنه مع السودانيين الذين يطالبون بتحقيق تطلعاتهم نحو الوصول إلى مستقبل أفضل.
ولفت تورك إلى أهمية التخطيط لمواجهة الأوبئة والانتهاكات المجتمعية، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بصحة جميع أفراد الشعب السوداني والتأكيد على عدم إفلات المجرمين من العقاب لبناء الثقة بين الحكومات وشعوبهم.
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