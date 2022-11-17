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https://sputnikarabic.ae/20221117/اندلاع-حريق-في-إحدى-الصالات-بمطار-بغداد-الدولي-1070261403.html
اندلاع حريق في إحدى الصالات بمطار بغداد الدولي
اندلاع حريق في إحدى الصالات بمطار بغداد الدولي
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق هو الثاني خلال 48 ساعة بمطار بغداد الدولي. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T03:34+0000
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العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "حريق اندلع فجر اليوم في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي".وأضاف أن "فرق الإطفاء تحاول حاليا إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن".يذكر أن هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، حيثوتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة بالمطار.ووفق بيان لمديرية الدفاع المدني العراقي فقد تم "إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان".
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اندلاع حريق في إحدى الصالات بمطار بغداد الدولي

03:34 GMT 17.11.2022
© Sputnik . M.HEMEDAرحلة طيران لمصر للطيران قادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ
رحلة طيران لمصر للطيران قادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . M.HEMEDA
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق هو الثاني خلال 48 ساعة بمطار بغداد الدولي.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "حريق اندلع فجر اليوم في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي".
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وأضاف أن "فرق الإطفاء تحاول حاليا إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن".
يذكر أن هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، حيث
وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة بالمطار.
ووفق بيان لمديرية الدفاع المدني العراقي فقد تم "إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان".
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