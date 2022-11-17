https://sputnikarabic.ae/20221117/اندلاع-حريق-في-إحدى-الصالات-بمطار-بغداد-الدولي-1070261403.html
اندلاع حريق في إحدى الصالات بمطار بغداد الدولي
اندلاع حريق في إحدى الصالات بمطار بغداد الدولي
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق هو الثاني خلال 48 ساعة بمطار بغداد الدولي. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T03:34+0000
2022-11-17T03:34+0000
2022-11-17T03:34+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1046162216_49:0:801:423_1920x0_80_0_0_87d8bad0fe1da9e0489996ff12fae718.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "حريق اندلع فجر اليوم في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي".وأضاف أن "فرق الإطفاء تحاول حاليا إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن".يذكر أن هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، حيثوتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة بالمطار.ووفق بيان لمديرية الدفاع المدني العراقي فقد تم "إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان".
https://sputnikarabic.ae/20220807/العراق-السجن-المؤبد-لأربعة-بعد-إدانتهم-باستهداف-مطار-بغداد-بالصواريخ-1066109556.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1046162216_143:0:707:423_1920x0_80_0_0_9bd2da4787cc78544419afb5fdc80f5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
اندلاع حريق في إحدى الصالات بمطار بغداد الدولي
تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق هو الثاني خلال 48 ساعة بمطار بغداد الدولي.
بغداد - سبوتنيك
. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "حريق اندلع فجر اليوم في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي".
وأضاف أن "فرق الإطفاء تحاول حاليا إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن".
يذكر أن هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، حيث
وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا
في صالة المغادرة بالمطار.
ووفق بيان لمديرية الدفاع المدني العراقي فقد تم "إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان".