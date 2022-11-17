https://sputnikarabic.ae/20221117/بمشاركة-45-دولة-الإعلان-عن-موعد-انعقاد-حوار-أبوظبي-للفضاء-1070278488.html
بمشاركة 45 دولة... الإعلان عن موعد انعقاد حوار أبوظبي للفضاء
بمشاركة 45 دولة... الإعلان عن موعد انعقاد حوار أبوظبي للفضاء
قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إن نحو 45 دولة تشارك في حوار أبوظبي للفضاء، الذي ستستضيفه الإمارات. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T13:55+0000
2022-11-17T13:55+0000
2022-11-17T13:55+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتتولى الأميري، منصب رئيسة اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء إضافة إلى كونها رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، حسبما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس.وقالت الأميري إن دولة الإمارات تعتبر أن علوم الفضاء بمثابة ركيزة أساسية للتطوير والتنمية، مشيرة إلى أنها تساهم في خلق فرص جديدة لتحسين حياة الناس في المستقبل.ولفتت إلى أن مشاريع وإنجازات الإمارات الفضائية رسخت ثقة العالم بها وبقدرتها على تقديم النفع للمجتمع العلمي في العالم.وشهدت أبوظبي، اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافتها للنسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء خلال يومي 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركات رفيعة من قادة الدول التي تمتلك خبرات في مجال الفضاء، إضافة إلى خبراء وشخصيات مؤثرة في هذا القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الإمارات-تستضيف-حوار-أبوظبي-للفضاء-في-ديسمبر-المقبل-1067442007.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بمشاركة 45 دولة... الإعلان عن موعد انعقاد حوار أبوظبي للفضاء
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قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إن نحو 45 دولة تشارك في حوار أبوظبي للفضاء، الذي ستستضيفه الإمارات.
وتتولى الأميري، منصب رئيسة اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء إضافة إلى كونها رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، حسبما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الخميس.
وقالت الأميري إن دولة الإمارات تعتبر أن علوم الفضاء بمثابة ركيزة أساسية للتطوير والتنمية، مشيرة إلى أنها تساهم في خلق فرص جديدة لتحسين حياة الناس في المستقبل.
ولفتت إلى أن مشاريع وإنجازات الإمارات
الفضائية رسخت ثقة العالم بها وبقدرتها على تقديم النفع للمجتمع العلمي في العالم.
وشهدت أبوظبي، اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافتها للنسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء خلال يومي 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركات رفيعة
من قادة الدول التي تمتلك خبرات في مجال الفضاء، إضافة إلى خبراء وشخصيات مؤثرة في هذا القطاع.