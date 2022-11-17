https://sputnikarabic.ae/20221117/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-العلاقات-الثنائية-1070278324.html

بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو العلاقات الثنائية

بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي العلاقات الثنائية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T13:41+0000

2022-11-17T13:41+0000

2022-11-17T13:41+0000

روسيا

الخارجية الروسية

إسرائيل

ميخائيل بوغدانوف

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وجاء في بيان الخارجية الروسية " في 17 نوفمبر، استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة إسرائيل في موسكو، ألكسندر بن تسفي، بناء على طلبه".وأشار البيان إلى أنه تم خلال المحادثة مناقشة مجموعة من القضايا لمزيد من التطوير للعلاقات الروسية الإسرائيلية، بما في ذلك نتائج الانتخابات الأخيرة للكنيست الجديد لدولة إسرائيل.وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، في وقت سابق.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية، عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".وكلف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، أمس الأحد، نتنياهو بتشكيل الحكومة، ليكون أمام الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة. وقال نتنياهو في أول تصريح له بعد ذلك "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و1999، ومرة أخرى بين عامي 2009 و2021.

https://sputnikarabic.ae/20221101/نسبة-التصويت-النهائية-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-بلغت-713--وهي-الأعلى-منذ-2015-1069730351.html

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