https://sputnikarabic.ae/20221117/تركيا-إحالة-49-مشتبها-به-للقضاء-على-خلفية-تفجير-إسطنبول-1070265322.html
تركيا... إحالة 49 مشتبها به للقضاء على خلفية تفجير إسطنبول
تركيا... إحالة 49 مشتبها به للقضاء على خلفية تفجير إسطنبول
أحيل 49 شخصا للقضاء التركي على خلفية التفجير الذي ضرب شارع تقسيم في مدينة إسطنبول مخلفًا قتلى وجرحى. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:09+0000
2022-11-17T08:09+0000
2022-11-17T08:09+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الخميس، إنه "تمت إحالة الموقوفين 49 من ضمن 51 على رأسهم منفذة التفجير".وأعلنت المديرية العامة للأمن في إسطنبول، أن منفذة الهجوم تحمل الجنسية السورية، وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية (فصائل مسلحة غير معترف بها من قبل الحكومة السورية).ووقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، خلّف 6 قتلى وأكثر من 81 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).صنفت الولايات المتحدة حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.
https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلام-تركيا-تعتقل-مشتبها-به-شمالي-سوريا-على-صلة-بتفجير-إسطنبول-الأخير-1070257874.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
تركيا... إحالة 49 مشتبها به للقضاء على خلفية تفجير إسطنبول
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أحيل 49 شخصا للقضاء التركي على خلفية التفجير الذي ضرب شارع تقسيم في مدينة إسطنبول مخلفًا قتلى وجرحى.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الخميس، إنه "تمت إحالة الموقوفين 49 من ضمن 51 على رأسهم منفذة التفجير".
وأعلنت المديرية العامة للأمن في إسطنبول، أن منفذة الهجوم
تحمل الجنسية السورية، وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية (فصائل مسلحة غير معترف بها من قبل الحكومة السورية).
ووقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، خلّف 6 قتلى وأكثر من 81 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).
صنفت الولايات المتحدة حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية
في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.