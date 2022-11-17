https://sputnikarabic.ae/20221117/ترودو-يعلق-على-لقطات-عتاب-الرئيس-الصيني-له-بعد-تسريب-محادثاتهما-1070281778.html

ترودو يعلق على لقطات "عتاب" الرئيس الصيني له بعد تسريب محادثاتهما

ترودو يعلق على لقطات "عتاب" الرئيس الصيني له بعد تسريب محادثاتهما

رد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، على مقطع الفيديو المتداول أثناء حديثه على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا مع الرئيس الصيني شي... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T15:34+0000

2022-11-17T15:34+0000

2022-11-17T15:34+0000

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وقال ترودو في بيان: "أولا، ما كل محادثة ستكون سهلة، لكن من المهم جدا أن نواصل الوقوف من أجل الأشياء المهمة للكنديين، هذا شيء نفعله دائما وسنواصل فعله"، على حد تعبير رئيس الوزراء الكندي.التقطت عدسات الكاميرات مواجهة كلامية بين شي وترودو، حيث ظهرت ملامح الضيق عليهما، فيما كان الرئيس الصيني يلوم رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب للصحافة ما ناقشاه خلال اجتماع غير رسمي على هامش قمة العشرين.وقال شي لترودو: "كل ما قلناه تم تسريبه، هذا ليس لائقا، وليست الطريقة التي نعمل بها، إن كنت صادقا، يجب أن نتواصل باحترام متبادل".من جانبه رد ترودو: "في كندا، نؤمن بالحوار الحر المفتوح والصريح وهو ما سنستمر في اتباعه، نتطلع دائما للعمل معا بشكل بناء لكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها". واختتم شي الحوار بأنه "يجب تهيئة الظروف أولا"، ثم تصافحا وغادرا المكان في اتجاهين مختلفين.وحول ما إذا كان الرئيس الصيني فعلا غاضبا، علق ترودو لاحقا: "نعلم أن الصين لاعب مهم على الساحة الدولية في الاقتصاد ولها تأثير كبير على الأحداث حول العالم، تحتاج كندا للانخراط بشكل بناء ومباشر في القضايا التي يمكن أن نعمل عليها معا في الوقت الذي نبقى هناك لمناقشة قضايا حقوق الإنسان".وفي سؤال عما إذا كان ترودو تجاهل مخاوف شي التي أعرب عنها في الفيديو، وبدلا من ذلك أكد على أن كندا يجب أن "تحقق التوازن الصحيح بين خلافاتها مع الدول الأخرى والعمل بشكل بناء مع تلك الدول، وهو ما قال إنه توازن ستسعى كندا دائما لتحقيقه".يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بأن المحادثات غير العلنية بين ترودو وشي دارت حول تقويض الديمقراطية الكندية عن طريق تمويل بكين شبكة سرية من المرشحين في الانتخابات الفيدرالية.

https://sputnikarabic.ae/20221109/كندا-تعتزم-وصف-الصين-بأنها-قوة-عالمية-مزعزعة-بشكل-متزايد-1069992909.html

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