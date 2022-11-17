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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221117/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070262233.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T06:14+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:14 GMT 17.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:28 GMT 17.11.2022
الخارجية الروسية: من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه في أقرب وقت ممكن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، ضرورة الاتفاق على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أقرب وقت، مؤكدًا أن موسكو على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وقال فرشينين لوكالة "سبوتنيك": "تتواصل المفاوضات حول إنشاء منطقة حماية تشغيلية ونووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. نحن على اتصال وثيق بأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل شخصي مع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بشأن هذه المسألة. ونحن نشاركه رأيه في أنه ينبغي القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
06:14 GMT 17.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في أجواء العاصمة كييف
06:14 GMT
06:06 GMT 17.11.2022
كندا تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا نحو 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".
يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت في تقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
06:05 GMT 17.11.2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
بيسكوف عن سقوط صاروخ في بولندا: تصرفات الولايات المتحدة و"الناتو" هي السبب الجذري
01:57 GMT
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
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