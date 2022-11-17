تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:28 GMT 17.11.2022
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، ضرورة الاتفاق على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أقرب وقت، مؤكدًا أن موسكو على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وقال فرشينين لوكالة "سبوتنيك": "تتواصل المفاوضات حول إنشاء منطقة حماية تشغيلية ونووية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. نحن على اتصال وثيق بأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل شخصي مع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بشأن هذه المسألة. ونحن نشاركه رأيه في أنه ينبغي القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
06:14 GMT 17.11.2022
06:06 GMT 17.11.2022
أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا نحو 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".
يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت في تقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا نحو 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".
يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت في تقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
06:05 GMT 17.11.2022