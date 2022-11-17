https://sputnikarabic.ae/20221117/تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1070280522.html
تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
نناقش في هذه الحلقة: تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما؛ نتائج التحقيق في تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية؛ قتلى في هجوم إرهابي على سوق في إيران؛ تونس تحصل على قرض من... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T14:45+0000
2022-11-17T14:45+0000
2022-11-17T14:45+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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تمديد صفقة الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
تمديد صفقة الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لم يكن هناك حديث عن تمديد صفقة الحبوب لأجل غير مسمى، بل لمدة 120 يومًا.حول هذا الموضوع، قال الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، ناصر مأمون عيسى، لـ"حصاد الأسبوع":خبير: إسرائيل لها يد في الهجوم الإرهابي على إيرانقتل 7 أشخاص في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.وبهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الإيراني، إبراهيم شير، لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, حصاد الأسبوع, аудио
راديو, حصاد الأسبوع, аудио
تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما؛ نتائج التحقيق في تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية؛ قتلى في هجوم إرهابي على سوق في إيران؛ تونس تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لم يكن هناك حديث عن تمديد صفقة الحبوب لأجل غير مسمى، بل لمدة 120 يومًا.
حول هذا الموضوع، قال الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، ناصر مأمون عيسى، لـ"حصاد الأسبوع":
"تمديد اتفاق الحبوب ضروري جدا للعالم، وللدول العربية وعلى رأسها مصر، لتوفير الغذاء، وضمان أمنها الغذائي، لأنها تعتمد بشكل كبير على الحبوب الروسية، واليوم العالم أدرك أن زيلينسكي تعمّد إسقاط صاروخ على بولندا لاتهام روسيا به، وكاد يشعل الحرب العالمية الثالثة من وراء خدعة، ويجر الناتو لصدام مباشر مع روسيا لتحقيق مآربه، فأصبح الاتحاد الأوروبي يدرك خطره، لذلك أعتقد أن صفقة الحبوب وشحنات الإمدادات سيضمنها العالم كله بما في ذلك الغرب".
خبير: إسرائيل لها يد في الهجوم الإرهابي على إيران
قتل 7 أشخاص في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.
وبهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الإيراني، إبراهيم شير، لـ"حصاد الأسبوع":
"أهداف هذا الهجوم واضحة وهي ضرب السلم الأهلي، تماما كما حدث في بداية الأزمة السورية عندما كنا نسمع عن تفجير بشكل شبه يومي، ولا يمكن اعتبار هذا اختراق أمني، بل حادث أمني له أجندات خارجية لأشخاص يعملون لصالح دول لا يمكن استبعاد إسرائيل وبعض الدول الإقليمية منها".
التفاصيل في الملف الصوتي...