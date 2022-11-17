https://sputnikarabic.ae/20221117/جماعة-أنصار-الله-تعلن-تأييد-خطوات-سلطنة-عمان-لتحريك-ملف-السلام-1070287223.html
جماعة "أنصار الله" تعلن تأييد خطوات سلطنة عمان لتحريك ملف السلام
جماعة "أنصار الله" تعلن تأييد خطوات سلطنة عمان لتحريك ملف السلام
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، تأييد خطوات سلطنة عُمان لتحريك ملف السلام في اليمن وإنهاء الحرب الدائرة منذ 8 أعوام. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T19:45+0000
2022-11-17T19:45+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط، في برقية تهنئة بعث بها إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة العيد الوطني الـ52 للسلطنة، نشرت نصها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة:وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً في التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20221109/أمريكا-وسلطنة-عمان-يتفقان-على-عدم-وجود-حل-عسكري-للصراع-في-اليمن-ويدعوان-إلى-تمديد-الهدنة-1069969008.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, سلطنة عمان, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, سلطنة عمان, العالم العربي
جماعة "أنصار الله" تعلن تأييد خطوات سلطنة عمان لتحريك ملف السلام
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، تأييد خطوات سلطنة عُمان لتحريك ملف السلام في اليمن وإنهاء الحرب الدائرة منذ 8 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط، في برقية تهنئة بعث بها إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة العيد الوطني الـ52 للسلطنة، نشرت نصها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة:
"إن دور جلالتكم الأبرز وجهودكم الصادقة الساعية إلى تحقيق سلام عادل ووقف العدوان والحصار على اليمن، ستظل خالدة في وجدان شعبنا والأجيال القادمة".
وأضاف: "مؤكدين تمسكنا بالسلام العادل غير المنقوص لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني، ومؤيدين لخطواتكم لتحريك ملف السلام العادل والشامل".
وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً في التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.