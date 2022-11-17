https://sputnikarabic.ae/20221117/جيمس-ويب-يلتقط-صور-سحابة-ضخمة-من-الغبار-حول-نجم-يتكون-تكشف-كيف-كانت-الشمس-في-مراحلها-الأولى-1070276977.html

"جيمس ويب" يلتقط صور سحابة ضخمة من الغبار حول نجم يتكون تكشف كيف كانت الشمس في مراحلها الأولى

"جيمس ويب" يلتقط صور سحابة ضخمة من الغبار حول نجم يتكون تكشف كيف كانت الشمس في مراحلها الأولى

تمكن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي من التقاط صور جديدة تكشف سحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية حول نجم في طور التكوين. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T13:18+0000

2022-11-17T13:18+0000

2022-11-17T13:19+0000

منوعات

علوم

الشمس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1070276671_0:449:1961:1552_1920x0_80_0_0_717e394d743359c38cb9ac2a31d18c23.jpg

ولم تتم رؤية هذه السحب البرتقالية والزرقاء سابقا بواسطة أداة "نيركام" الخاصة بالتلسكوب والتي تعمل في الأشعة تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين البشرية.وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية في بيان مشترك، إلى أن الضوء المنبعث من هذا النجم "يتسرّب" من فوق القرص وتحته، مما يتيح إضاءة الغبار المحيط.وقالت إن هذا في المرحلة الأولى من تكوين النجوم، ولا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتخلص من السحابة الداكنة من الغبار والغاز، ويصبح نجما كاملا، حيث شوهد النجم وهو يخلق سحابة نارية على شكل ساعة رملية يزداد حجمها شيئًا فشيئًا.وأضاف البيان:ولفتت إلى أن النجم الأوّلي المسمّى "بروتوستار إل 1527" يقع في كوكبة الثور وهو موجود في الظلام بسبب طرف قرص دوار من الغاز في عنق الساعة الرملية.وأوضحت بأن الغيوم تنشأ من خلال تصادم المواد التي يقذفها النجم مع المواد المحيطة، وتكون طبقة الغبار أرقّ في الأجزاء الزرقاء فيما تكون أسمك في الأقسام البرتقالية.ويهدف تلسكوب جيمس ويب للعثور على النجوم الأولى والمجرات الأولى بهدف تسهيل عملية فهم أصول التعقيد في الكون، كالعناصر الكيميائية ولبنات بناء الحياة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الشمس