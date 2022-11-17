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https://sputnikarabic.ae/20221117/روسيا-تطالب-الإمارات-بتسليم-مواطن-بتهمة-اختلاس-المليارات-1070265878.html
روسيا تطالب الإمارات بتسليم مواطن بتهمة اختلاس المليارات
روسيا تطالب الإمارات بتسليم مواطن بتهمة اختلاس المليارات
طالب مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس، السلطات الإماراتية بتسليم المواطن زيغمونت زيغمونتوفيتش، المؤسس الفعلي لشركة Finiko المالية، وذلك في قضية اختلاس... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:18+0000
2022-11-17T08:18+0000
العالم العربي
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وذكر مكتب المدعي العام الروسي أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة احتجزت المواطن الروسي وأرسلت السلطة القضائية الروسية طلبًا إلى وزارة العدل الإماراتية لتسليمه.وأضاف بالقول: "حاليا هذا الطلب قيد النظر من قبل السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم وضع شخصين آخرين رهن الاعتقال". وأوضح مكتب المدعي العام أن زيغمونت زيغمونتوفيتش هو أحد مؤسسي شركة finiko المالية التي نشطت من سبتمبر/أيلول 2018 إلى يوليو/تموز 2019، في مدينة قازان وتعمل الفروع في أكثر من 70 منطقة في روسيا.
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العالم العربي
العالم العربي

روسيا تطالب الإمارات بتسليم مواطن بتهمة اختلاس المليارات

08:18 GMT 17.11.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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طالب مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس، السلطات الإماراتية بتسليم المواطن زيغمونت زيغمونتوفيتش، المؤسس الفعلي لشركة Finiko المالية، وذلك في قضية اختلاس أموال بالمليارات.
وذكر مكتب المدعي العام الروسي أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة احتجزت المواطن الروسي وأرسلت السلطة القضائية الروسية طلبًا إلى وزارة العدل الإماراتية لتسليمه.
وأضاف بالقول: "حاليا هذا الطلب قيد النظر من قبل السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم وضع شخصين آخرين رهن الاعتقال".
وأوضح مكتب المدعي العام أن زيغمونت زيغمونتوفيتش هو أحد مؤسسي شركة finiko المالية التي نشطت من سبتمبر/أيلول 2018 إلى يوليو/تموز 2019، في مدينة قازان وتعمل الفروع في أكثر من 70 منطقة في روسيا.
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