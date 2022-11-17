https://sputnikarabic.ae/20221117/ريابكوف-روسيا-لا-تريد-قطع-العلاقات-مع-أمريكا--1070274985.html
ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا
ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا
شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية،... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T12:25+0000
2022-11-17T12:25+0000
2022-11-17T12:25+0000
روسيا
البيت الأبيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg
وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن "الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا".وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".وكشف ريابكوف عن موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا وأمريكا بشأن معاهدة "ستارت"، حيث أكد أن الاجتماع سيعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول.وكان ريابكوف قد قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة ستارت ستعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221117/-الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الغذاء-تلقائيا-لمدة-120-يوما-إذا-لم-يكن-هناك-أي-اعتراضات-1070272803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_cb33e356d3b6c2a9f80e9ba157366cb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البيت الأبيض
ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا
تابعنا عبر
شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا قررت الأخيرة قطع العلاقات، فإن ذلك سيحدث.
وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن "الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا".
وبيّن ريابكوف أن روسيا
تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".
وتابع ريابكوف: "إذا كان الأمريكيون في مرحلة ما يعتبرون لأنفسهم أن هذا ليس ما يحتاجون إليه، فمن المحتمل أن تنتهي المسألة إلى انقطاع (العلاقات). إن مستوى رهاب روسيا في الولايات المتحدة بجميع مستويات وفروع الحكومة، في وسائل الإعلام الرئيسية لم يسبق له مثيل على الإطلاق، ونحن نشعر بذلك كل يوم، ولا ينبغي الاستهانة بعواقب ذلك أيضا".
وكشف ريابكوف عن موعد اجتماع
اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا وأمريكا بشأن معاهدة "ستارت"، حيث أكد أن الاجتماع سيعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال ريابكوف: "ما زلنا على اتصال مع الأمريكيين حول قضايا أخرى، بما في ذلك ما يسمى باللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت، من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، وسيعقد الحدث في القاهرة".
وكان ريابكوف قد قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة ستارت ستعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.