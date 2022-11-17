https://sputnikarabic.ae/20221117/ريابكوف-روسيا-لا-تريد-قطع-العلاقات-مع-أمريكا--1070274985.html

ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا

ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا

شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية،... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T12:25+0000

2022-11-17T12:25+0000

2022-11-17T12:25+0000

روسيا

البيت الأبيض

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg

وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن "الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا".وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".وكشف ريابكوف عن موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا وأمريكا بشأن معاهدة "ستارت"، حيث أكد أن الاجتماع سيعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول.وكان ريابكوف قد قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة ستارت ستعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

https://sputnikarabic.ae/20221117/-الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الغذاء-تلقائيا-لمدة-120-يوما-إذا-لم-يكن-هناك-أي-اعتراضات-1070272803.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, البيت الأبيض