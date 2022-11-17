عربي
https://sputnikarabic.ae/20221117/ريابكوف-روسيا-لا-تريد-قطع-العلاقات-مع-أمريكا--1070274985.html
ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا
ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا
شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية،... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T12:25+0000
2022-11-17T12:25+0000
روسيا
البيت الأبيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg
وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن "الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا".وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".وكشف ريابكوف عن موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا وأمريكا بشأن معاهدة "ستارت"، حيث أكد أن الاجتماع سيعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول.وكان ريابكوف قد قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة ستارت ستعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221117/-الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الغذاء-تلقائيا-لمدة-120-يوما-إذا-لم-يكن-هناك-أي-اعتراضات-1070272803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077121_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_cb33e356d3b6c2a9f80e9ba157366cb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, البيت الأبيض
روسيا, البيت الأبيض

ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا

12:25 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا قررت الأخيرة قطع العلاقات، فإن ذلك سيحدث.
وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن "الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا".
وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".

وتابع ريابكوف: "إذا كان الأمريكيون في مرحلة ما يعتبرون لأنفسهم أن هذا ليس ما يحتاجون إليه، فمن المحتمل أن تنتهي المسألة إلى انقطاع (العلاقات). إن مستوى رهاب روسيا في الولايات المتحدة بجميع مستويات وفروع الحكومة، في وسائل الإعلام الرئيسية لم يسبق له مثيل على الإطلاق، ونحن نشعر بذلك كل يوم، ولا ينبغي الاستهانة بعواقب ذلك أيضا".

التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
الخارجية الروسية: تمديد صفقة الغذاء تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم تكن هناك اعتراضات
11:21 GMT
وكشف ريابكوف عن موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا وأمريكا بشأن معاهدة "ستارت"، حيث أكد أن الاجتماع سيعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال ريابكوف: "ما زلنا على اتصال مع الأمريكيين حول قضايا أخرى، بما في ذلك ما يسمى باللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت، من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، وسيعقد الحدث في القاهرة".

وكان ريابكوف قد قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة ستارت ستعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала